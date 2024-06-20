20 июня 2024, 00:06

Цомартова заявила об отсутствии прогресса в деле об исчезновении дочери

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Диана Цомартова в приемной президента заявила об отсутствии результатов расследования исчезновения ее пропавшей в Дагестане дочери. Также она подала заявления в Следком и ФСБ. 

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля председатель СКР потребовал от дагестанских следователей доложить ему о результатах расследования исчезновения Анны Цомартовой. Это произошло после того, как 15 апреля мать девушки Диана Цомартова записала видеообращение к президенту, правительству и руководителям Следкома и ФСБ с просьбой о содействии в поисках ее дочери. Следователи в Дагестане неэффективно расследуют исчезновение спортсменки Анны Цомартовой, заявили родители девушки в обращениях к директору ФСБ и сенатору от Северной Осетии и попросили передать дело московским следователям.

Поиски уроженки Северной Осетии Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля. Диана Цомартова рассказала, что спортсменка пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в спортивном турнире и находилась в подавленном состоянии. Следователи возбудили дело об убийстве, рассматривается также версия похищения. По словам Дианы Цомартовой, Анна пропала около ведомственного санатория ФСБ. 24 марта ФСБ отвергла свою причастность к исчезновению Анны Цомартовой.

Диана Цомартова сообщила 19 июня в Telegram-канале, названном именем ее пропавшей дочери, что побывала в приемной президента России в Москве.

"Рассказала, что расследование никак не продвигается. Хотя я не упрекала Следственный комитет, а наоборот, подчеркнула, что они стараются, что-то делают. Я рассказала, что идет на семью сильнейшая травля и никто не привлечен к уголовной ответственности за это. Нашу семью поливали грязью. Всё это — и ход расследования, и о том, как и при каких обстоятельствах пропала наша дочь, я рассказала", - привело 19 июня ее слова издание 161.ru

В Москве Диана Цомартова также подала заявления в Следком и ФСБ. "В ФСБ также сообщила о новых обстоятельствах, которые, как мне кажется, должны отработать именно сотрудники службы безопасности. Везде всё приняли, но как это всё будет рассматриваться и когда, я не знаю", - сообщила она.

Следком России 12 июня проинформировал, что дело о безвестном исчезновении Анны Цомартовой "находится на контроле в центральном аппарате ведомства и осуществляется следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан".

"Главой ведомства дано поручение Главному следственному управлению СК России изучить уголовное дело и то, как продвигается следствие. По результатам сотрудникам центрального аппарата надлежит подготовить конкретные указания, поставив ход их исполнения на контроль", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Напомним, 10 марта Диана Цомартова заявила, что после ознакомления с материалами дела об исчезновении ее дочери семья пришла к выводу, что следователи не провели должной работы. Она отметила, что подала на них жалобу.

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Примечание:

"Мать Цомартовой попросила Путина о содействии с поисками ее дочери", "Федеральные власти проигнорировали обращение отца Цомартовой", "Меняйло опроверг версию об отъезде Цомартовой из Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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