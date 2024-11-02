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13:57, 2 ноября 2024

Цомартов объяснил перенос рассмотрения жалобы на увольнение

Николай Цомартов. Фото: https://botsman.org/people/692894928/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заседание суда по жалобе отца пропавшей в Дагестане спортсменки Николая Цомартова перенесено в связи с тем, что представители МВД не подготовили материалы с обоснованием его увольнения.

Как писал "Кавказский узел", в Советском райсуде Ростова-на-Дону состоялось первое заседание по делу Николая Цомартова, который оспорил свое увольнение из МВД. Представители ответчика на него прибыли, но ГУВД не успело подготовить необходимые документы, в связи с чем было заявлено ходатайство о переносе заседания. В итоге его перенесли на 15 ноября.

Николай Цомартов был уволен из МВД за нарушение этики после того, как раскритиковал силовые ведомства Дагестана за неэффективное расследование исчезновения его дочери Анны Цомартовой. Цомартов счел свое увольнение унизительным и незаконным и решил обжаловать его в суде.

Заседание было перенесено на 15 ноября из-за того, что представители ответчиков, по их словам, не успели подготовить для суда материалы с обоснованием увольнения Цомартова, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сам Николай Цомартов.

«Они не успели подготовить к заседанию документы – материалы служебной проверки и так далее, на которых основывалось решение об увольнении», - сказал он.

Напомним, поиски спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля. Она пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в турнире и находилась в подавленном состоянии. По словам матери, следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения.

2 марта мать направила в МВД Дагестана жалобу, в которой заявила, что пресс-секретарь ведомства Гаяна Гариева распространила про ее дочь недостоверные сведения о суициде. Диана Цомартова потребовала провести проверку и уволить Гариеву. Гариева отвергла обвинения в клевете.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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