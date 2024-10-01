Цомартов решил обжаловать свое увольнение из МВД

01 октября 2024, 11:20

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Отец пропавшей без вести в Каспийске спортсменки из Северной Осетии Николай Цомартов счел свое увольнение после поисков дочери унизительным и незаконным и решил обжаловать его в суде.

Как писал "Кавказский узел", Николай Цомартов был уволен из МВД за нарушение этики после того, как раскритиковал силовые ведомства за неэффективное расследование исчезновения его дочери Анны Цомартовой. Она пропала в Дагестане после турнира.

Поиски спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля. Она пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в турнире и находилась в подавленном состоянии, рассказала ее мать. По словам женщины, следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения. 2 марта мать направила в МВД Дагестана жалобу, в которой заявила, что пресс-секретарь ведомства Гаяна Гариева распространила про ее дочь недостоверные сведения о суициде. Диана Цомартова потребовала провести проверку и уволить Гариеву. Пресс-секретарь МВД Дагестана отвергла обвинения Цомартовой в клевете.

Николай Цомартов рассказал, что после увольнения потребовал от МВД ознакомить его с результатами служебной проверки, после которой его лишили должности, и наказать виновных в незаконном увольнении. Он написал три обращения. В донском МВД ему ответили, что нарушений при увольнении не выявили, пишет сегодня 161.RU.

В ответе полиции, который приводит агентство, сказано, что Цомартов может обжаловать решение в административном или судебном порядке. Там же сказано, что сотрудник не обязан предоставлять копии результатов служебной проверки тому, в отношении кого она проводилась, однако обязан, если человек обратится с письменным заявлением.

"Он меня не ознакамливал вообще, на основании чего проводится эта проверка. Он просто пришел и два раза меня опросил. При этом они сами мне говорили, что это все ерунда, формальность. Уведомление о том, что будет проведена служебная проверка, мне не предоставляли. Я сам просил их, говорил, чтобы хоть ознакомили меня с тем, что проверяют и на основании чего. Они сказали: "Да, хорошо, ознакомим", но далее было увольнение", — рассказал Николай Цомартов.

Он отметил, что ни в чем не виноват и не отказывался давать объяснений.

"Должен был быть приказ о проведении проверки. Это либо заявление, либо рапорт по конкретному человеку. Это все официально регистрируется. У нас это все было на моем доверии. Мне сказали, сейчас опросим, потом тебя ознакомим, мол, пока не можем. Меня дважды опросили и два раза мне так ответили. У меня не было оснований сомневаться в порядочности и честности данных людей. Это же как-то некрасиво бы было", - заявил мужчина.

По словам Цомартова, он обратится в суд. "Юрист составляет иск, будем подавать. Я хочу восстановить свое честное имя, которое запятнали таким образом", — сказал он.