Николай Цомартов. Фото https://botsman.org

19 сентября 2024, 14:13

Цомартов уволен из МВД после критики расследования пропажи его дочери

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После критики в адрес силовых ведомств за неэффективное расследование исчезновения в Каспийске спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой ее отец Николай Цомартов уволен из МВД за нарушение этики.

Как информировал "Кавказский узел", 2 марта мать пропавшей в Каспийске спортсменки Анны Цомартовой направила в МВД Дагестана жалобу, в которой заявила, что пресс-секретарь ведомства Гаяна Гариева распространила про ее дочь недостоверные сведения о суициде. Диана Цомартова потребовала провести проверку и уволить Гариеву. Пресс-секретарь МВД Дагестана отвергла обвинения Цомартовой в клевете.

Отец Анны Цомартовой Николай Цомартов уволен из МВД за публичное осуждение ведомства, передал сегодня в своем телеграм-канале "15-й Регион".

Причиной увольнения стали нарушения законов "О полиции" и "О службе в органах внутренних дел РФ", а также кодекса этики и дисциплинарного устава сотрудников ведомства. Цомартов был уволен 17 сентября, сказано в публикации.

Издание отметило, что Цомартов ранее разместил в телеграм-канале "Анна Цомартова", который посвящен поискам его дочери, несколько публикаций, где критически высказывался о работе ФСБ и сотрудников МВД по Дагестану. Также он выражал недовольство ходом расследования дела о пропаже его дочери – все это послужило поводом для применения к нему дисциплинарных мер.

Цомартов заявил, что приказ об его увольнении стал для него неожиданным.

Напомним, поиски Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля. Ее мать ранее рассказала, что Цомартова пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в турнире и находилась в подавленном состоянии. 14 февраля к поискам подключилась авиация, также были задействованы водолазы. По словам матери девушки, следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения.

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Примечание:

"Боец из Дагестана одержал победу на турнире UFC", "Требование оправдать подозреваемого в убийстве Мутаева вызвало спор в соцсети", "Меликов вступился за дагестанских бойцов".

Автор: "Кавказский узел"

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