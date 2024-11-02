Дошло до суда дело по жалобе Цомартова на увольнение из МВД

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Первое заседание по делу отца пропавшей без вести в Каспийске спортсменки Николая Цомартова, который обжаловал свое увольнение из МВД, состоялось в ростовском суде. Представители ответчика не подготовили документы, рассмотрение дела перенесено.

Как писал "Кавказский узел", Николай Цомартов был уволен из МВД за нарушение этики после того, как раскритиковал силовые ведомства за неэффективное расследование исчезновения его дочери Анны Цомартовой. Она пропала в Дагестане после турнира. Цомартов счел свое увольнение унизительным и незаконным и решил обжаловать его в суде.

Поиски спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля. Она пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в турнире и находилась в подавленном состоянии, рассказала ее мать. По словам женщины, следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения. 2 марта мать направила в МВД Дагестана жалобу, в которой заявила, что пресс-секретарь ведомства Гаяна Гариева распространила про ее дочь недостоверные сведения о суициде. Диана Цомартова потребовала провести проверку и уволить Гариеву. Пресс-секретарь МВД Дагестана отвергла обвинения Цомартовой в клевете.

В Советском районном суде Ростова-на-Дону состоялось первое заседание по делу Николая Цомартова, который оспорил свое увольнение из МВД, пишет 1 ноября 161.ru.

По словам Цомартова, заседание было, по сути, сорвано. Представители ответчика на него прибыли, но ГУВД не успело подготовить необходимые документы, в связи с чем было заявлено ходатайство о переносе даты рассмотрения дела. В итоге его перенесли на 15 ноября.