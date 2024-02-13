Водолазы подключились к поискам Анны Цомартовой

13 февраля 2024, 09:08

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К поискам пропавшей в Каспийске спортсменки Анны Цомартовой подключились водолазы, сообщили в МВД Дагестана. Версия о том, что девушка совершила суицид после неудачного турнира, выглядит нелогичной, так как спортсмены психологически готовы к поражению, заявили пользователи соцсети, комментируя поиски Цомартовой.

Как информировал "Кавказский узел", 12 февраля стало известно, что силовики разыскивают 22-летнюю спортсменку из Северной Осетии Анну Цомартову. Ее мать рассказала, что Цомартова пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в турнире и была в подавленном состоянии.

К поискам Анны Цомартовой подключились водолазы, также ее поиски ведутся на катерах. Обследуется прибрежная зона в несколько километров в районе, где девушку видели последний раз, сообщила 12 февраля в своем телеграм-канале пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева.

В другом посте Гариева отметила, что 12 февраля поиски Цомартовой не принесли результатов, что ночью они были приостановлены и продолжатся 13 февраля.

Житель Каспийска, ранее снявший предположительно Цомартову идущей по берегу моря, рассказал подробности. Видео с его рассказом 12 февраля опубликовал паблик "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте".

По словам каспийчанина, человек, которого он снял на видео, прошел по берегу достаточно большое расстояние. Каспийчанин пояснил, что ранее опубликовал в соцсети короткий ролик, на кадрах которого человек стал взбираться на скалы. Его удивило это по той причине, что рядом находилась лестница, и человек вместо скал, мог подняться по ей. Каспийчанин пояснил, что окрикнул человека, так как его поведение ему показалось странным. Далее, по его словам, он вышел на площадку, на которую по скалам должен был подняться этот человек, но когда он туда пришел, то тот уже ушел далеко.

Этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 187 тысяч пользователей, на 09.05 мск набрал более 90 тысяч просмотров и 184 комментария.

"Бедная девчонка! Ни одно поражение в спорте не стоит этого. Ей внушили, что она победитель, обязана быть первой, быть чемпионом. Вот девчонка и загналась из-за поражения", – считает пользователь Mari Mari.

"Возможно заблудилась. Тем более, без телефона была. Кто-то все равно должен был встретить ее. Главное, чтобы адекватный человек оказался бы рядом, и помог ей", – написал Damik Nazaraliev.

"Возможно, вдоль моря она и дальше пошла, надо бы полностью вдоль берега вплоть до Махачкалы прочесать все. Надеюсь, жива. Родственникам терпения", – пожелала Svet Lana.

"Я думаю вряд ли она совершила суицид. Видел ее соцсети, там много позитива. Она на это не способна", – подчеркнул Шамиль Магомедов.

"Может просто вышла прогуляться у воды, было что-то на душе неспокойно и ушла по другой дороге домой. Или куда-то. И жива, здорова", – предположил пользователь с ником Элиза Администраторша.

"Там ведь дальше, наверное, есть камеры, и видно по ним куда направился человек. Может это и не она, если по одежде не понятно, кто был. Странное поведение для спортсменки и блогера. В спорте бывает и победа, и поражение. И вроде не чемпионат мира она проиграла. Так уйти, оставив все свои вещи… Надеюсь жива и всё хорошо с ней, будем ждать хороших вестей", – отметила Ася Исаева.

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