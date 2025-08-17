Эксперты исключили суицид Анны Цомартовой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Знакомые ростовской спортсменки Анны Цомартовой охарактеризовали ее как уравновешенную и жизнелюбивую, особенности личности девушки не позволяют сделать выводы о склонности к суициду. В тоже время провести оценку ее состояния непосредственно перед исчезновением в Каспийске невозможно.

Как писал "Кавказский узел", поиски ростовской спортсменки, уроженки Северной Осетии Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля 2024 года. Она пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в турнире и находилась в подавленном состоянии. По словам матери, следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения. 2 марта 2024 года мать направила в МВД Дагестана жалобу, в которой заявила, что пресс-секретарь ведомства Гаяна Гариева распространила про ее дочь недостоверные сведения о суициде. Диана Цомартова потребовала провести проверку и уволить Гариеву. Пресс-секретарь МВД Дагестана отвергла обвинения Цомартовой в клевете.

Эксперты, изучив дело о пропавшей в Дагестане Анне Цомартовой, исключили версию о суициде. Психических отклонений у девушки не выявлено, её характеризуют как уравновешенную и стрессоустойчивую личность, сообщил Telegram-канал "Анна Цомартова", который ведут родные девушки.

К сообщению от 16 августа приложен один из листов заключения, имена экспертов, проводивших исследование, скрыты.

В частности, в фрагменте документа указано, что Цомартова по характеристикам и показаниям, которые дали знакомые с ней люди - активная, жизнелюбивая, с адекватной самооценкой, уравновешенная. Когда выигрывала, и когда проигрывала она реагировала одинаково, спокойно, "без какого-либо расстройства", не была склонна к суициду, апатии, депрессии.

Данные индивидуально-психологические особенности не могли повлиять на принятие Цомартовой решения о суициде, говорится в заключении.

В тоже время, в нем указано, что оценить её психоэмоциональное состояние непосредственно перед исчезновением невозможно.

"Кавказский узел" также писал, что Николай Цомартов был уволен из МВД за нарушение этики после того, как раскритиковал силовые ведомства Дагестана за неэффективное расследование исчезновения его дочери Анны Цомартовой. Цомартов счел свое увольнение унизительным и незаконным и решил обжаловать его в суде. 18 ноября 2024 года стало известно, что Советский районный суд Ростова-на-Дону отказался восстановить на службе в МВД Николая Цомартова, сочтя критикой ведомства его высказывания о расследовании дела об исчезновении дочери. В марте Ростовский областной суд признал законным увольнение Цомартова, кассационный суд утвердил это решение.

"Кавказский узел" подготовил справку "Цомартовы: пропажа дочери и травля семьи".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.