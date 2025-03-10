Диана Цомартова уволилась из МВД

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Свое решение Диана Цомартова объяснила травлей и слежкой, а также желанием сосредоточить все силы на поиске дочери, пропавшей более года назад в Каспийске.

Как информировал "Кавказский узел", Николай Цомартов был уволен из МВД за нарушение этики после того, как раскритиковал силовые ведомства Дагестана за неэффективное расследование исчезновения его дочери Анны Цомартовой. Цомартов счел свое увольнение унизительным и незаконным и решил обжаловать его в суде. 18 ноября стало известно, что Советский районный суд Ростова-на-Дону отказался восстановить на службе в МВД Николая Цомартова, сочтя критикой ведомства его высказывания о расследовании дела об исчезновении дочери – Анны Цомартовой. 13 декабря мать Цомартовой пожаловалась, что ей угрожают увольнением из МВД за критику силовых ведомств из-за неэффективного расследования исчезновения дочери.

Поиски ростовской спортсменки, уроженки Северной Осетии Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля 2024 года. Она пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в турнире и находилась в подавленном состоянии. По словам матери, следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения. Московские следователи, которым передано дело, заинтересовались снимком похожей на Анну девушки, сделанным в ОАЭ.

"Из двух зол я выбираю наименьшее. Меня постоянно проверяют. Я уволилась. Как таковой поддержки от правоохранительных органов я не чувствую. И почему-то о себе информацию я узнаю из дагестанских пабликов. Информацию, к примеру, семейного характера, которую я озвучила одному единственному сотруднику на работе. Как я могу работать там? Это что получается, что за мной следят или что? Это говорит о том, что к моим данным имеется доступ, за мной наблюдают.... Кому и зачем это нужно? Мне это не нужно. Мне достаточно в жизни самой главной беды. Я ищу свою дочь", - привело ростовское издание 161.ру слова Дианы Цомартовой.

2 марта 2024 года Диана Цомартова направила в МВД Дагестана жалобу, в которой заявила, что пресс-секретарь ведомства Гаяна Гариева распространила про ее дочь недостоверные сведения о суициде. Диана Цомартова потребовала провести проверку и уволить Гариеву. Гариева отвергла обвинения в клевете.