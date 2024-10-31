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09:49, 31 октября 2024

Снимок из Эмиратов заинтересовал следствие по делу Цомартовой

Анна Цомартова. Скриншот из видео. Источник: https://t.me/ANNATSOMARTOVA22

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Московские следователи приступили к работе в рамках расследования дела о пропаже спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой, на экспертизу направлено фото с похожей на нее девушкой, сделанное в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как информировал "Кавказский узел", 28 октября стало известно, что московские следователи заново проверяют все обстоятельства дела о пропаже спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой, которое вели их коллеги в Дагестане.

6 августа стало известно, что председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил передать дело о пропаже Цомартовой в Москву и взял ход следствия на личный контроль.

Передача дела об исчезновении Анны Цомартовой от дагестанских следователей московским следователям пока не привела к появлению новых сведений о ее исчезновении и местонахождении, рассказал отец Цомартовой Николай Цомартов. "Следствие работает, но пока новой информации нет", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее в интернете распространилась фотография, на которой была изображена похожая на Анну Цомартову девушка. Снимок был сделан в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Николай Цомартов пояснил, что изображение недавно было передано на экспертизу. Возможные сроки окончания экспертизы пока неизвестны.

Он также объяснил, что имелось ввиду под штрафами, которые будут оплачены родителями Анны Цомартовой. "У нас в законодательстве есть штраф за незаконное пересечение границы – его она и имела в виду", – объяснил он слова своей жены, которые сказала, обращаясь к дочери.

Напомним, поиски Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля. Она пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в турнире и находилась в подавленном состоянии. Следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения.

Родители Цомартовой неоднократно критиковали силовиков за отсутствие результатов расследования пропажи их дочери. Николай Цомартов был уволен из МВД за нарушение этики после того, как раскритиковал силовые ведомства за неэффективное расследование исчезновения его дочери.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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