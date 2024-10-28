Передача в Москву дела о пропаже Цомартовой дала надежду ее родителям

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Московские следователи заново проверяют все обстоятельства дела о пропаже Анны Цомартовой, которое вели их коллеги в Дагестане, в самом деле появились новые материалы.

Как информировал "Кавказский узел", 1 октября отец пропавшей без вести в Каспийске спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой Николай Цомартов счел свое увольнение после поисков дочери незаконным и решил обжаловать его в суде.

Родители Анны Цомартовой неоднократно критиковали силовиков за отсутствие результатов расследования пропажи их дочери. Николай Цомартов был уволен из МВД за нарушение этики после того, как раскритиковал силовые ведомства за неэффективное расследование исчезновения его дочери. 6 августа стао известно, что председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил передать дело о пропаже Цомартовой в Москву и взял ход следствия на личный контроль.

Мать Анны Цомартовой Диана Цомартова рассказала, что дело о пропаже ее дочери передано из Дагестана в главное управление Следкома. На днях она побывала в Москве и несколько часов ее опрашивал следователь.

"Они всё детализировали, каждую мелочь спрашивали. Им всё интересно. Из 18 томов уголовное дело уже выросло до 21 тома. Они всё делают очень быстро. Уголовное дело к ним попало, и через два дня меня вызвали на допрос. После восьми часов допроса я поняла, что они планируют досконально изучить дело. Мне сказали, что заново начнут расследование, изучая дело поминутно с 10 февраля", – привел 27 октября "Ростов-на-Дону Онлайн" слова Цомартовой.

Центральный аппарат Следкома намерен допросить каждого, кто так или иначе имеет отношение к семье Цомартовых, был знаком с Анной Цомартовой или же знаком с ситуацией. Сотрудники главка выявили в деле нарушения и намерены их устранить в ближайшее время, рассказала Цомартова.

"Следователь сказал мне: "Ну сколько мы море будем изучать". Он рассматривает все версии. Спрашивал про наши наблюдения, что мы видели, что слышали, что нам говорили", – уточнила она.

"Следователь всё заново начинает. Сказал, по крупицам будем собирать информацию, чтобы найти зацепку", – пояснила Цомартова.

Напомним, поиски Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля. Она пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в турнире и находилась в подавленном состоянии. Следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения.

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