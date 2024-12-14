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11:17, 14 декабря 2024

Мать Цомартовой пожаловалась на угрозы увольнения из МВД

Диана Цомартова. Скриншот видео https://www.instagram.com/reel/C4BnBLvtkvm - принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мать пропавшей спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой Диана Цомартова пожаловалась, что ей угрожают увольнением из МВД за критику силовых ведомств за неэффективное расследование исчезновения ее дочери.

Как информировал "Кавказский узел", 18 ноября стало известно, что Советский районный суд Ростова-на-Дону отказался восстановить на службе в МВД Николая Цомартова, сочтя критикой ведомства его высказывания о расследовании дела об исчезновении дочери – Анны Цомартовой.

Николай Цомартов был уволен из МВД за нарушение этики после того, как раскритиковал силовые ведомства Дагестана за неэффективное расследование исчезновения его дочери Анны Цомартовой. Цомартов счел свое увольнение унизительным и незаконным и решил обжаловать его в суде.

На жалобу матери Анны Цомартовой Дианы Цомартовой, что ей угрожают увольнением из МВД, обратил внимание сегодня телеграм-канал "ЧТД".

"Моего супруга уже уволили из МВД, меня угрожают уволить из МВД", – сказала Цомартова на видео, опубликованном в телеграм-канале "Анна Цомартова".

Она также обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять под контроль дело об исчезновении Анны Цомартовой, а также попросила его обеспечить безопасность семьи Цомартовых.

"С февраля 2024 года в отношении многодетной семьи пропавшей Анны проводится целенаправленная травля со стороны различных интернет ресурсов, в которой возможно задействованы представители силовых структур, а отца девушки по надуманным причинам уволили со службы в МВД", – сказано в обращении.

Напомним, поиски спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля. Она пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в турнире и находилась в подавленном состоянии. По словам матери, следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения.

2 марта Диана Цомартова направила в МВД Дагестана жалобу, в которой заявила, что пресс-секретарь ведомства Гаяна Гариева распространила про ее дочь недостоверные сведения о суициде. Диана Цомартова потребовала провести проверку и уволить Гариеву. Гариева отвергла обвинения в клевете. Московские следователи, которым передано дело, заинтересовались снимком похожей на Анну девушки, сделанным в ОАЭ.

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Автор: "Кавказский узел"

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