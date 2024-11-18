Суд отказал Цомартову в восстановлении на службе в МВД

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Советский районный суд Ростова-на-Дону отказался восстановить на службе в МВД Николая Цомартова, сочтя критикой ведомства его высказывания о расследовании дела об исчезновении дочери. Суды часто отказываются восстанавливать на работе полицейских, уволенных за критику.

Как писал "Кавказский узел", в Советском райсуде Ростова-на-Дону состоялось первое заседание по делу Николая Цомартова, который оспорил свое увольнение из МВД. Представители ответчика на него прибыли, но ГУВД не успело подготовить необходимые документы, в связи с чем было заявлено ходатайство о переносе заседания.

Николай Цомартов был уволен из МВД за нарушение этики после того, как раскритиковал силовые ведомства Дагестана за неэффективное расследование исчезновения его дочери Анны Цомартовой. Цомартов счел свое увольнение унизительным и незаконным и решил обжаловать его в суде.

Советский районный суд Ростова-на-Дону отказал капитану полиции Николаю Цомартову в иске по требованию восстановить его на службе в МВД. "Заседание состоялось. В исковых требованиях мне отказано. Пока без объяснения. В декабре возьму решение и узнаю причины. У меня адвоката нет, в суде сам представляю свою интерес"», - сказал «Кавказскому узлу» Николай Цомартов.

Первая лингвистическая экспертиза показала, что негативных высказываний нет. Но потом они уже сделали вторую экспертизу, хотя не имели на это никакого права. И вот эта экспертиза подтвердила, что есть негативные высказывания. На этом основании и меня уволили

Отца пропавшей без вести в Каспийске спортсменки Анны Цомартовой уволили со службы из-за критики в адрес МВД.

"Мне приписали негативные высказывания в адрес МВД, хотя проверка велась по той части, что я негативно высказывался в адрес главы пресс-службы МВД по Дагестану. Все сводилось к этому, но привели к тому, что я негативно высказался про МВД в целом. Первая лингвистическая экспертиза показала, что негативных высказываний нет. Но потом они уже сделали вторую экспертизу, хотя не имели на это никакого права. И вот эта экспертиза подтвердила, что есть негативные высказывания. На этом основании и меня уволили. А я требовал восстановить мое честное имя и восстановить меня на службе", - рассказал он «Кавказскому узлу».

В системе МВД Цомартов служил в общей сложности около 11 лет. "Я служил в зоне ЧП, у меня идет льготный стаж, должна была быть пенсия льготная, но сейчас пока не знаю, что и как будет. Пенсия еще не оформлена, но по идее я должен ее получать", - рассказал он.

Что касается дела о пропаже дочери, то его сейчас расследует Главное следственное управление"Они начали с самого начала – от допросов до экспертиз. Все делается заново. На данный момент мы довольны следователем, он очень дотошный, внимательно все изучает и очень ответственно ко всему подходит, во все вникает, учитывает все наши замечания. Следователь также сделал повторный запрос в ОАЭ через Интерпол, но это долгий процесс. Параллельно он назначил фототехническую экспертизу, чтобы изучить фотографию, сделанную в метро в Дубае. Со спины она очень похожа на нашу дочь. Если бы лицо было видно, мы бы сразу поняли, это она или нет. Просто она в маске стоит, со спины сложно давать объективную оценку в такой ситуации", - рассказал Цомартов.

Поиски спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля. Она пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в турнире и находилась в подавленном состоянии. По словам матери, следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения. 2 марта мать направила в МВД Дагестана жалобу, в которой заявила, что пресс-секретарь ведомства Гаяна Гариева распространила про ее дочь недостоверные сведения о суициде. Диана Цомартова потребовала провести проверку и уволить Гариеву. Гариева отвергла обвинения в клевете. Московские следователи, которым передано дело, заинтересовались снимком похожей на Анну девушки, сделанным в ОАЭ.

Для увольнения сотрудников МВД используются нормативные правовые акты МВД РФ, которые запрещают критику их структур, отмечает юрист Центра защиты прав человека «Мемориал»*.

"Основанием для увольнения чаще всего являются нормативные акты внутри МВД, согласно которым сотрудники не могут свободно выражать свое мнение и критиковать руководство или своих сослуживцев. При чем не важно, сотрудников МВД какого региона ты критикуешь. В основном таких сотрудников заставляют писать заявление об увольнении по собственному желанию, а если нет, то назначается внутренняя проверка и потом выносится решение об увольнении со службы", - сказала она «Кавказскому узлу».

Суды всегда на стороне МВД. По таким делам всегда принимается решение против уволенного сотрудника

По ее словам, за последние несколько лет не было ни одного случая восстановления на работу уволенного за критику сотрудника МВД.

"Суды всегда на стороне МВД. По таким делам всегда принимается решение против уволенного сотрудника. В этом случае, как я понимаю, суд особо и не разбирался в деталях. Добиться справедливости можно было только в ЕСПЧ", - отметила она.

29-ая статья Конституции РФ запрещает преследовать человека за выражение своего мнения, констатирует полковник МВД РФ Амир Колов, который также был уволен за критику и сейчас оспаривает в суде решение об увольнении.

«Последние годы происходит кабализация сотрудников правоохранительных органов путем внедрения в ведомственное законодательство антиконституционных, противоправных и преступных норм под маской совершенствования деятельности госорганов. Нормативные правовые акты МВД РФ или их инструкции с предписаниями, запрещающими справедливую критику деятельности ведомства являются незаконными и преступными. При том, что 29-ая статья Конституции РФ запрещает преследовать человека за выражение своего мнения", - сказал он «Кавказскому узлу».

Надо идти до конца вплоть до Конституционного суда и далее

По его словам, есть надежда, что борьба Цомартова рано или поздно может дать результаты.

"За последние годы множество подобных антиконституционных норм, внедренных в законодательство МВД, были отменены Определениями Верховного суда, которые были приняты в связи с отменой заведомо незаконных решений нижестоящих судов. Поэтому надежда есть, что Николай Цомартов может быть восстановлен на работу с компенсацией причиненного ему вреда и привлечением к ответственности чиновников МВД, подвергших его преследованию с увольнением со службы. Вместе с тем могут быть наказаны и судьи, принявшие эти незаконные решения по отказу удовлетворения иска Цомартова. Надо идти до конца вплоть до Конституционного суда и далее", - отметил он.

Колов также добавил, что запрет критики в системе МВД имеет определенную цель. "Зачастую руководство МВД России выгораживает себя и укрывают свои преступные действия, запрещая честным сотрудникам критиковать их действия или обжаловать правонарушения, а также преследуя сотрудников за отказ выполнять преступные указания начальства, как это произошло и в ситуации сложившейся вокруг меня", - указал он.

"Кавказский узел" писал, что выходец из Дагестана, кандидат юридических наук, полковник полиции Амир Колов, проработавший до 2011 года в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, добивается восстановления справедливости. Несмотря на решения суда об отказе восстановить его в должности и выплатить компенсацию, Колов продолжает судиться с МВД. По словам Колова, его уволили из-за отказа выполнять незаконные приказы. Кроме этого, как рассказывает Колов, в 2009 году его кандидатура рассматривалась на должность заместителя министра внутренних дел Ингушетии, и за это с него требовали 500 тысяч долларов, но он отказался. Тогда и начались проблемы Колова на работе.

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