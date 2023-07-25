Отказ восстановить на службе Амира Колова стал свидетельством системных проблем в МВД

25 июля 2023, 22:48

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Выходец из Дагестана, полковник МВД Амир Колов несколько лет добивается восстановления в должности после отказа выполнять неправомерные приказы. Борьба Колова – это борьба не только за его права, но и за права всех остальных незаконно уволенных сотрудников, а ситуация вокруг Колова говорит о серьезных проблемах института полиции в России, отметили председатель независимого профсоюза сотрудников ОВД и прокуратуры Дагестана Магомед Шамилов и президент ассоциации профсоюзов полиции РФ Алексей Лобарев.

Кандидат юридических наук, полковник полиции Амир Колов, проработавший до 2011 года в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, несколько лет добивается восстановления справедливости. Несмотря на решения суда об отказе восстановить его в должности и выплатить компенсацию, Колов продолжает судиться с МВД.

По словам Колова, его уволили из-за отказа выполнять незаконные приказы. Кроме этого, как рассказывает Колов, в 2009 году его кандидатура рассматривалась на должность заместителя министра внутренних дел Ингушетии, и за это с него требовали 500 тысяч долларов, но он отказался. Тогда и начались проблемы Колова на работе.

Еще одним серьезным поводом для конфликта стал его отказ скрыть факт преступления. В 2010 году Амир Колов по поручению главы МВД расследовал дело по махинациям преступной группы в одном из посёлков Подольского района Московской области. Как рассказал Колов, начальство потребовало отказать в возбуждении уголовного дела, поскольку были затронуты интересы влиятельных лиц. Дело тогда у него изъяли, а самого Колова отправили на переаттестацию и поставили под сомнение его профессионализм. Результаты аттестации Колов обжаловал, и в 2012 году Московский городской суд отменил итоги аттестации, но его не восстановили в должности.

"В октябре 2012 года руководство МВД было вынуждено признать, что в интересах преступного сообщества, во главе с позже осужденным начальником Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, незаконно преследовало меня, покрывая своих протеже, которые тогда пытались меня уволить из-за того, что я не выполнил преступные указания этих руководителей главка", - рассказал Колов корреспонденту "Кавказского узла".

Генерал-лейтенант полиции, руководитель главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Денис Сугробов и ряд его подчиненных по главку были осуждены Мосгорсудом в 2017 году. Их признали виновными в организации преступного сообщества и участии в нем, превышении должностных полномочий, организации провокации взятки. Осужденные получили от 17 до 22 лет колонии, причем Денису Сугробову было назначено максимальное наказание. Однако позже Верховный суд РФ, рассмотрев жалобы защиты, снизил фигурантам сроки примерно вдвое. В результате Сугробов получил 12 лет, сообщил 6 июня "Коммерсант".

Система МВД всегда избавляется от заслуженных сотрудников, которым необходимо обеспечить жильё и другие социальные гарантии, подчеркнул Колов. "Меня МВД обязано не только жильем обеспечить, но выплатить зарплату, незаконно удержанную за 13 месяцев в 2011-2012 годах и поэтому сфабриковали приказы об увольнении, несмотря на то, что я находился на больничном, лечил травму ноги, полученную во время выполнения одной их разыскных операций", - рассказал Колов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, суды действуют в интересах руководства МВД. "Решения судов не отвечают букве закона. Недавно мне отказали в кассационном суде, но кассация не последняя инстанция. Есть еще Верховный суд и Президиум Верховного суда, а также Конституционный суд России, далее Комитет по правам человека ООН. Считаю, что мне отказали по причине ангажированности судей руководством МВД России", - считает Колов.

Руководством МВД России могут быть использованы различные меры для сокрытия нарушений, в том числе звонки в высокие кабинеты вплоть до председателей судебных органов, уверен он.

По его словам, суды первой и второй инстанций отрицают, что в деле имеются медицинские документы. "В приказах голословно указано, что имеются дисциплинарные нарушения в виде прогулов, а в самих документах об увольнении, особенно в представлении об увольнении, сплошная клевета о моей некомпетентности, опровергаемая самими документами Всероссийского института повышения квалификации. В 2018 году я участвовал в другой операции, из-за чего проникла инфекция в рану и произошло нагноение. Кассационная инстанция поняла, что на этот раз не сможет отрицать факт незаконного увольнения в момент нахождения на больничном, и мотивировала отказ тем, что истекли сроки подачи иска. Это тоже незаконно и неверно, так как я иск подал сразу же после ознакомления с приказами об увольнении, которые в МВД прятали от меня, пытаясь провоцировать уголовно-наказуемые нарушения с моей стороны. Но когда и это не вышло, то сфабриковали гражданское дело, по которому приняли решение заочно, несмотря на мое заявление с просьбой отложить заседание, и после этого прятали и это дело, препятствуя мне в ознакомлении с материалами", - сообщил полковник.

Он также уверен, что его научные работы, где раскрываются ошибки МВД по противодействию экстремизму, оргпреступности и коррупции, также являются причиной преследования. Кроме этого немаловажную роль играет и его национальность.

"Руководство МВД давно перевело работу системы в коррупционный режим, где простой обыватель не может добиться защиты даже самых элементарных прав. Я уверен, что существенное влияние на чиновников МВД, начавших преследование в отношении меня, исходило из негласных указаний по притеснению выходцев из Дагестана по признакам их национального происхождения и вероисповедания. На днях одна моя знакомая пыталась перевестись из МВД Дагестана в ГУВД Москвы с руководящей должности на рядовую и нижестоящую, но даже ей сказали в кадрах, что имеется установка ГУСБ МВД России не брать на работу в Москву сотрудников ОВД из Дагестана и Крыма, хотя имеется кадровый голод в Москве, в том числе и в том подразделении, куда не взяли на работу мою знакомую сотрудницу ОВД", - рассказал он.

Защита надеется добиться справедливости по делу Колова в суде

В суде еще возможно добиться справедливости по делу полковника, уверена его адвокат Ольга Скрипкина. "Возможностей есть еще множество. Пока идем в Верховный суд. Будем отстаивать следующие позиции. Во-первых, то, что в нижестоящих инстанциях суды принимали постановления исключительно на основании внутреннего убеждения и произвольно. Во-вторых, игнорировали и не рассмотрели представленные Коловым доказательства, в частности, медсправки, свидетельствующие о нахождении Колова непрерывно в состоянии нетрудоспособности более семи лет по вине руководства ВИПК МВД России и МВД России, которые путем нарушения всех трудовых, медицинских, жилищных других основных прав, свобод и законных интересов способствовали ухудшению его здоровья, морального состояния и материального положения", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме этого, прокуратура, по ее словам, предоставила суду ложные заключения. "Сторона МВД не представила ни одного доказательства законности действий по увольнению Колова со службы, а все позиции, которые занимал ответчик, оказались ложью, как свидетельствуют документы, представленные Коловым. Я никогда не видела такого дела как это, где правоохранительный орган, который призван защищать права граждан, до такой степени притесняет своего же сотрудника, нарушая все указанные выше права на здравоохранение, труд, жилье, средства существования, достойные условия жизни и многое другое, только за то, что офицер исполнил закон, не вписался в коррупционные схемы начальства, отказался выполнить их незаконные указания по даче взятки за "спокойную службу" и незаконному накоплению фонда зарплаты с целью очередного подкупа начальства", - сказала Скрипкина.

Она также добавила, что в нынешней ситуации нет смысла обращаться в ЕСПЧ, но, по ее словам, Колов уже подготовил полную доказательную базу для направления материалов в Комитет по правам человека ООН.

Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта текущего года. Кроме того, постановления ЕСПЧ больше не являются основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.

Многолетняя борьба Колова нацелена на оздоровление системы МВД

Борьба Колова – это борьба не только за его права, но и за права всех остальных незаконно уволенных сотрудников, уверен председатель независимого профсоюза сотрудников ОВД и прокуратуры Дагестана Магомед Шамилов.

"Эту тему обходят стороной многие уважаемые мной журналисты и СМИ и не освещают его борьбу за восстановление прав. Вызывает удивление то, что в условиях дефицита таких мужественных и образованных кадров в МВД России увольняют Колова и делают все, чтобы он не вернулся в систему. Таких офицеров, как он, нельзя оставлять без работы. То, что творится с Коловым, творится со всеми честными и порядочными людьми по всей России. Борьба Колова не только за его личные права, но и за права всех незаконно уволенных сотрудников. Он борется за оздоровление системы. Он через свою борьбу показывает всем, какие есть вопиющие проблемы в полиции", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Система МВД выдавливает принципиальных офицеров, считает Шамилов. "Генералы и начальство хотели сломать его как профессионала своего дела, как образованного и компетентного офицера, но не смогли. За это они сплотились против него и уволили. Им не нужны такие умные и понимающие, принципиальные и порядочные офицеры. Все его права должны быть восстановлены, он снова должен служить в рядах полиции. Это будет настоящим восстановлением справедливости. Этот человек получил ранения, защищая власть и государство. Но им <руководству МВД> наплевать на это. Кроме всего прочего, перед ним должен извиниться Колокольцев, который не может управлять системой и искоренить несправедливость в полиции", - подчеркнул Шамилов.

Ситуация вокруг Колова говорит о серьезных проблемах в системе института полиции в РФ, уверен президент ассоциации профсоюзов полиции РФ Алексей Лобарев, много лет проработавший в Московском уголовном розыске и занимавший должность начальника политчасти.

"Сегодня не хватает института комиссаров, который отвечает за профессионализм полицейских. Нет работы с сотрудниками полиции, никто им не говорит, как надо себя вести с гражданами. Никто не контролирует поведение полицейских. Есть УСБ — управление собственной безопасности, но это только после совершения каких-то неправомерных действий со стороны полицейских. Надо принимать превентивные меры, а не расследовать уже после совершения преступлений. Сегодня в системе мало профессионалов, которые бы могли сказать начальству об ошибках, посоветовать решения. У нас сейчас работает система "я начальник, ты дурак". Системе нужны такие профессионалы как Амир Колов, но его увольняют незаконным образом, и потом он тратит свои силы и энергию на длительную борьбу за восстановление своих прав вместо того, чтобы служить родине и быть полезным системе", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В целом очень много случаев, когда права действительно профессиональных и компетентных кадров нарушаются, отметил Лобарев. "Они сразу увольняются или их увольняют. Это принципиальные люди, которые не могут допустить неуважение к себе, непрофессионализм руководства и начальников, они не могут не указать на ошибки и не пытаться исправить ситуацию к лучшему. Такие профессионалы как Колов очень нужны полиции. На них нужно равняться, показать молодежи, как надо служить. А вместо этого его увольняют, потому что начальнику он не приглянулся, не принес там подарок какой-то, не услужил. Таких случаев, к сожалению, очень много. Из-за такого отношения к себе многие профессиональные и компетентные кадры покидают систему", - отметил он.

Тем не менее, по словам Лобарева, многим удается защитить свои права и добиться восстановления в должности. "Суды нередко принимают решения в пользу незаконно уволенных сотрудников. Также есть случаи, когда не просто восстанавливают в должности, но и проводят проверку действий начальника и увольняют его за незаконные и безосновательные решения. Такое тоже бывает. Я надеюсь, что суды примут правильное решение в отношении Колова, потому что такие профессионалы должны работать в системе, приносить нам пользу", - подытожил он.

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