Диана Цомартова. Фото: соцсети / sapakavkaz / Telegram

04 апреля 2024, 12:11

Сообщение об обнаружении Цомартовой в Махачкале не подтвердилось

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики проверили информацию от жителя Махачкалы о том, что он видел в городе девушку, похожую на пропавшую в Каспийске спортсменку из Северной Осетии Диану Цомартову, но эти сведения не подтвердились, рассказала мать Цомартовой.

Как информировал "Кавказский узел", 24 марта стало известно, что ФСБ отвергла свою причастность к исчезновению в Дагестане спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой.

Поиски Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля. Ее мать Диана Цомартова ранее рассказала, что девушка пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в спортивном турнире и находилась в подавленном состоянии. Следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения.

О том, что будто бы Анна Цомартова замечена в Махачкале, рассказал один из местных жителей. "Я живу по адресу Абдулхакима Исмаилова и увидел ее прямо рядом на моей улице буквально 20 минут назад. Одна шла в капюшоне. Но не стал преследовать, так как не хотел напугать. Хотел узнать ее ищут, да еще?" – привел 3 апреля телеграм-канал "Нетипичная Махачкала | Дагестан" его слова.

Махачкалинец позвонил в экстренные службы, уточняется в сообщении.

Мать спортсменки Диана Цомартова рассказала, что силовики проверили информацию, которую оставил житель Махачкалы. "Заключение, что это не Анна. На сегодня такие результаты", – написала она 3 апреля в телеграм-канале "Анна Цомартова", на который подписаны 14,2 тысячи пользователей.

Этот пост на 12.00 мск набрал около 12,6 тысячи просмотров и 597 комментариев. Большая часть их авторов выразила сочувствие Диане Цомартовой, а также высказала слова поддержки.

"Все равно парень большой молодец, спасибо ему огромное за бдительность", – написал пользователь с ником Yarkaya Luna.

"Мне так жалко маму и очень переживаю за девочку. Жаль, очень жаль, что не подтвердилась информация. Спасибо парню, что не был равнодушен", – отметил пользователь с ником Ди.

"Да, очень жаль, но это не она оказалась. Искали как могли, смотрели и будем еще искать как будет возможность. Нельзя отчаиваться. Стойкости и терпения всем родным и близким", – подчеркнул Muhammad Chalandarov.

Напомним, 20 марта Диана Цомартова объявила о вознаграждении в пять миллионов рублей за информацию об ее дочери.

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Примечание:

"Боец из Дагестана одержал победу на турнире UFC", "Требование оправдать подозреваемого в убийстве Мутаева вызвало спор в соцсети", "Меликов вступился за дагестанских бойцов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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