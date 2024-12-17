Николай Цомартов пожаловался на травлю

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Телеграм-каналы распространяют порочащую информацию о семье пропавшей спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой, проверка в связи с этим ведется уже второй месяц, заявил отец пропавшей.

Как информировал "Кавказский узел", 18 ноября стало известно, что Советский районный суд Ростова-на-Дону отказался восстановить на службе в МВД Николая Цомартова, сочтя критикой ведомства его высказывания о расследовании дела об исчезновении дочери – Анны Цомартовой. 14 декабря мать Цомартовой пожаловалась, что ей угрожают увольнением из МВД за критику силовых ведомств из-за неэффективного расследования исчезновения дочери.

Николай Цомартов был уволен из МВД за нарушение этики после того, как раскритиковал силовые ведомства Дагестана за неэффективное расследование исчезновения его дочери Анны Цомартовой. Цомартов счел свое увольнение унизительным и незаконным и решил обжаловать его в суде.

Никаких подвижек в деле об исчезновении студентки Анны Цомартовой в Каспийске после того, как дело было передано из Дагестана в Москву, нет, рассказал 16 декабря корреспонденту "Кавказского узла" отец девушки Николай Цомартов. «Никаких подвижек и ничего нового пока нет», - сказал он.

Цомартов также сообщил, что его иск с требованием о восстановлении на работе в МВД был отклонен судьей из-за мнения прокурора. «Ни один мой довод не был выслушан. А прокурор все заседание сидел, кивал, когда я говорил. А потом он заявил, что против удовлетворения моего иска. И только на его требовании и основано решение суда», - отметил он, подчеркнув, что будет подавать апелляцию.

Семья подвергается настоящей травле со стороны некоторых телеграм-каналов, добавил Николай Цомартов. «Они пишут всякую нелицеприятную информацию о нас. Сейчас дошли до того, что стали обвинять в экстремизме и терроризме. Причем я стал замечать, что их информация носит все больше признаков достоверности. Так, перед моим увольнением они активно писали, что "его сейчас уволят". Поэтому есть опасения, что и эти угрозы не будут беспочвенными», - заявил он.

При этом, несмотря на то, что по поводу обращения Цомартовых о поступающих угрозах уже полтора месяца ведется проверка, она все еще ни к чему не привела. При это, по его словам, угрожающие требуют, что Цомартовы "отстали" от одного из сотрудников МВД Дагестана.

Напомним, поиски спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля. Она пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в турнире и находилась в подавленном состоянии. По словам матери, следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения.

2 марта Диана Цомартова направила в МВД Дагестана жалобу, в которой заявила, что пресс-секретарь ведомства Гаяна Гариева распространила про ее дочь недостоверные сведения о суициде. Диана Цомартова потребовала провести проверку и уволить Гариеву. Гариева отвергла обвинения в клевете. Московские следователи, которым передано дело, заинтересовались снимком похожей на Анну девушки, сделанным в ОАЭ.

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