RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:38, 17 декабря 2024

Николай Цомартов пожаловался на травлю

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Телеграм-каналы распространяют порочащую информацию о семье пропавшей спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой, проверка в связи с этим ведется уже второй месяц, заявил отец пропавшей.

Как информировал "Кавказский узел", 18 ноября стало известно, что Советский районный суд Ростова-на-Дону отказался восстановить на службе в МВД Николая Цомартова, сочтя критикой ведомства его высказывания о расследовании дела об исчезновении дочери – Анны Цомартовой. 14 декабря мать Цомартовой пожаловалась, что ей угрожают увольнением из МВД за критику силовых ведомств из-за неэффективного расследования исчезновения дочери.

Николай Цомартов был уволен из МВД за нарушение этики после того, как раскритиковал силовые ведомства Дагестана за неэффективное расследование исчезновения его дочери Анны Цомартовой. Цомартов счел свое увольнение унизительным и незаконным и решил обжаловать его в суде.

Никаких подвижек в деле об исчезновении студентки Анны Цомартовой в Каспийске после того, как дело было передано из Дагестана в Москву, нет, рассказал 16 декабря корреспонденту "Кавказского узла" отец девушки Николай Цомартов. «Никаких подвижек и ничего нового пока нет», - сказал он.

Цомартов также сообщил, что его иск с требованием о восстановлении на работе в МВД был отклонен судьей из-за мнения прокурора. «Ни один мой довод не был выслушан. А прокурор все заседание сидел, кивал, когда я говорил. А потом он заявил, что против удовлетворения моего иска. И только на его требовании и основано решение суда», - отметил он, подчеркнув, что будет подавать апелляцию.

Семья подвергается настоящей травле со стороны некоторых телеграм-каналов, добавил Николай Цомартов. «Они пишут всякую нелицеприятную информацию о нас. Сейчас дошли до того, что стали обвинять в экстремизме и терроризме. Причем я стал замечать, что их информация носит все больше признаков достоверности. Так, перед моим увольнением они активно писали, что "его сейчас уволят". Поэтому есть опасения, что и эти угрозы не будут беспочвенными», - заявил он.

При этом, несмотря на то, что по поводу обращения Цомартовых о поступающих угрозах уже полтора месяца ведется проверка, она все еще ни к чему не привела. При это, по его словам, угрожающие требуют, что Цомартовы "отстали" от одного из сотрудников МВД Дагестана.

Напомним, поиски спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля. Она пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в турнире и находилась в подавленном состоянии. По словам матери, следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения.

2 марта Диана Цомартова направила в МВД Дагестана жалобу, в которой заявила, что пресс-секретарь ведомства Гаяна Гариева распространила про ее дочь недостоверные сведения о суициде. Диана Цомартова потребовала провести проверку и уволить Гариеву. Гариева отвергла обвинения в клевете. Московские следователи, которым передано дело, заинтересовались снимком похожей на Анну девушки, сделанным в ОАЭ.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:57, 16 декабря 2024
Боец из Волгоградской области убит на Украине
18:53, 16 декабря 2024
Два бойца из Камышина убиты в военной операции
13:08, 16 декабря 2024
Боец из Северной Осетии убит на Украине
11:21, 16 декабря 2024
Власти отчитались об эвакуации экипажа с танкера "Волгонефть 239"
07:23, 16 декабря 2024
Боец со Ставрополья убит в военной операции
02:50, 16 декабря 2024
Свыше 75 тысяч жителей Еревана высказались против повышения цен на проезд в транспорте
Все события дня
Новости
Автосалон, фото: drive2.ru
16 декабря 2024, 04:41
Республики юга России оказались худшими в рейтинге доступности автомобилей
Российские военные в зоне военной операции на Украине. Кадр из видео в телеграм-канале Минобороны РФ https://t.me/mod_russia/34635
26 ноября 2024, 06:32
Власти признали убитыми на Украине 5350 бойцов из регионов юга России
Воркаут в Махачкале. Фото: РИА "Дагестан"
25 ноября 2024, 04:01
Республики Северного Кавказа возглавили рейтинг по здоровому образу жизни
Человек считает деньги, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"
18 ноября 2024, 03:36
Республики юга России оказались в хвосте рейтинга по неравенству зарплат
Семья во время переезда. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop
11 ноября 2024, 01:49
Дагестан и Калмыкия стали худшими в рейтинге доступности ипотеки
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
10 декабря 2024, 11:17
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
16 декабря 2024, 11:49
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
20:21, 14 декабря 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Жилье для полицейского. Об исполнении федерального закона в Дагестане
Фото
15:53, 13 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
Жителям Осетии предложили подумать над проблемой бродячих животных
Фото
19:25, 12 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
4
Смешарики рассказали об Осетии, оценили не все
Все блоги
Справочник
Участники похорон богослова Султана Белхороева, 11 октября 2017 года. Фото: скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=kxmeX4HjhWg Батал-хаджи и его последователи

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
14:13, 16 декабря 2024
Ветер с Апшерона
2
Преступники тоже тупеют
Фото
20:21, 14 декабря 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Жилье для полицейского. Об исполнении федерального закона в Дагестане
Фото
15:53, 13 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
Жителям Осетии предложили подумать над проблемой бродячих животных
Фото
19:25, 12 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
4
Смешарики рассказали об Осетии, оценили не все
Фото
12:54, 11 декабря 2024
Блогерка. Северный Кавказ
осетинские футболисты усложнили жизнь комментаторам
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Беспорядки в Махачкале. 29 октября 2023 г. Скриншот видео https://www.rbc.ru/politics/31/10/2023/653eb5399a7947b515dc49e2
16 декабря 2024, 15:23
Шесть жителей Дагестана осуждены по делу о беспорядках в аэропорту

Шествие в Тбилиси. 16 декабря 2024 г. Фото: Телеграм-канал Tbilisi Life https://t.me/Tbilisi_life
16 декабря 2024, 11:02
Участники шествия в Тбилиси потребовали освободить арестованных активистов

Момент взрыва беспилотника в Грозном. 15 декабря 2024 года. Кадр видео из телеграм-канала Mash https://t.me/mash/60047
15 декабря 2024, 15:27
Кадыров признал атаку беспилотников на Грозный

Джейхун Новрузов. Фото со страницы Джейхуна Новрузова в Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, запрещена в России).
14 декабря 2024, 15:56
Оппозиционер Новрузов арестован в Баку на 10 суток

Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Показать больше