Николаю Цомартову отказано в восстановлении на службе

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Ростовский областной суд признал законным увольнение из МВД отца пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой. Суд проигнорировал выводы первой экспертизы, которая не нашла негативных высказываний о полиции, указал он.

Как писал "Кавказский узел", Николай Цомартов был уволен из МВД за нарушение этики после того, как раскритиковал силовые ведомства Дагестана за неэффективное расследование исчезновения его дочери Анны Цомартовой. Цомартов счел свое увольнение унизительным и незаконным и решил обжаловать его в суде. 18 ноября 2024 года стало известно, что Советский районный суд Ростова-на-Дону отказался восстановить на службе в МВД Николая Цомартова, сочтя критикой ведомства его высказывания о расследовании дела об исчезновении дочери – Анны Цомартовой. 13 декабря мать Цомартовой пожаловалась, что ей угрожают увольнением из МВД за критику силовых ведомств из-за неэффективного расследования исчезновения дочери. В марте стало известно, что Диана Цомартова уволилась из МВД.

Поиски ростовской спортсменки, уроженки Северной Осетии Анны Цомартовой ведутся с 12 февраля 2024 года. Она пропала в Каспийске после того, как потерпела поражение в турнире и находилась в подавленном состоянии. По словам матери, следователи возбудили дело об убийстве, однако рассматривается также и версия похищения. 2 марта 2024 года мать направила в МВД Дагестана жалобу, в которой заявила, что пресс-секретарь ведомства Гаяна Гариева распространила про ее дочь недостоверные сведения о суициде. Диана Цомартова потребовала провести проверку и уволить Гариеву. Пресс-секретарь МВД Дагестана отвергла обвинения Цомартовой в клевете.

Ростовский областной суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Николая Цомартова об увольнении из МВД, сообщило сегодня издание 161.ru.

"Я заявил ходатайство, попросил затребовать материалы лингвистического исследования, которое провел следком Железнодорожного района. Я заявил, что не установлена дата совершения якобы правонарушения, которое мне вменяют. Из всего того, что там было написано, получается, что мне вменяют только репост в телеграм-канале, который мы ведем. В жалобе написано, что репост в отношении некой Г. Г. Но ни в материалах дела, ни в экспертизе — нигде нет выводов, какое отношение имеет некая Г. Г. и кто она такая", — указал Цомартов.

По его словам в формулировке увольнения указано: "Уволен из-за проступка, порочащего честь сотрудника полиции" - негативного высказывания о правоохранительных органах.<...> Никак не определено, в отношении кого оно использовано и когда. Но проверяющий решил, что это высказывание в отношении Гаяны Гариевой (пресс-секретарь МВД Дагестана, - прим. "Кавказского узла")", - сообщил Цомартов.

Он сообщил, что, когда была служебная проверка в отношении него, было проведено два лингвистических исследования по высказываниям в их телеграм-канале. Первая экспертиза ничего негативного в отношении правоохранительных органов не выявила. "Вместо того чтобы прекратить данную проверку, ее незаконно продлили. Позже в деле появились новые скриншоты, которые предоставил некий опять же сотрудник дагестанской полиции. На каком основании? Запрещено сообщать о ходе расследования дела третьим лицам. А согласно второй экспертизе, там якобы обнаружили какие-то негативные комментарии, но из них мне приписали только один комментарий в отношении некой Г. Г", - указал он. По его словам, суд при рассмотрении апелляции незаконно проигнорировал выводы первой экспертизы, говорится в публикации.

Нарушать законы РФ, оскорблять человека, тем более публично, призывать к публичному осуждению, не дозволено никому и ни при каких обстоятельствах.

Пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева ранее заявляла, что в связи с делом Цомартовой на нее "обрушился поток угроз и оскорблений"

"Дважды я уже публично заявляла о своей непричастности ко всему, в чём меня обвиняют (в опубликованном в телеграм-канале Гариевой "Криминальная хроника Дагестана" скриншоте ее обвиняют в разжигании межнациональной ненависти и клевете в связи с исчезновением Анны Цомартовой, - прим. "Кавказского узла"). Настаивала на обращении в надзорные органы, как регионального, так и федерального значения для разбирательства в отношении меня и моих действий. Я с пониманием отношусь к семье и той трагической ситуации, в которой она оказалась, проявляю максимум учтивости и терпения. Но всё же хочу напомнить, что нарушать законы РФ, оскорблять человека, тем более публично, призывать к публичному осуждению, не дозволено никому и ни при каких обстоятельствах! Это не иначе, как травля, оснований к которой нет", - писала она в своем Telegram-канале 6 июня 2024 года.

Напомним, в декабре 2024 года на ресурсе change.or была опубликована петиция "Остановите травлю семьи пропавшей Анны Цомартовой". По данным на 09.30 мск 10 марта петиция собрала 2467 подписей.

"Кавказский узел" подготовил справку "Цомартовы: пропажа дочери и травля семьи".

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