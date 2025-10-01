Трое полицейских из Дагогней арестованы по делу о пытках задержанных
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Заключены под стражу три сотрудника уголовного розыска из Дагестанских Огней, обвиняемые в избиении и пытках электрошокером двух задержанных.
Три оперативника уголовного розыска из Дагестанских Огней заключены под стражу по обвинению в превышении полномочий (часть 4 ст. 286 УК РФ) и покушении на получение взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщила сегодня пресс-служба Советского райсуда Махачкалы.
"По данным следствия, в период с 16 по 17 июля текущего года обвиняемые, будучи сотрудниками МВД по Республике Дагестан, задержали двоих местных жителей. Находясь в здании ОМВД по городу Дагестанские Огни, оперативники, пытаясь выяснить информацию о местонахождении наркотического средства и получить признательные показания, применили к задержанным физическую силу: наносили удары, а также использовали электрошокер", - говорится в публикации, размещенной на странице суда во "Вконтакте".
Затем, как считают следователи, один из обвиняемых потребовал от родственников потерпевших взятку в размере 400 тысяч рублей. "Деньги, по версии следствия, должны были быть переданы через другого обвиняемого в обмен на освобождение потерпевших и отказ от привлечения их к уголовной ответственности. Однако, родственники обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы", - сообщил суд. Обвиняемые заключены под стражу на месяц и 18 суток - до 17 ноября, отмечается в публикации.
Как писал "Кавказский узел", ранее суд в Кизилюрте приговорил Магомеда Тимирова и Шамиля Рамазанова к условным срокам, признав их виновными в избиении задержанной. Силовики обжаловали приговор, но Верховный суд Дагестана оставил его без изменений.
Это решение суда стало эпизодом распространенной в России практики мягких наказаний по делам о пытках, указали адвокаты и правозащитник.
