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17:23, 31 декабря 2024

Приговор силовикам из Кизилюрта продолжил тренд мягких наказаний за пытки

Суд в Кизилюрте. Фото: https://kizilyurt.fooby.ru/company/sledstvenniy-komitet-kizilyurt-3593539

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Решение суда, приговорившего двух силовиков из Кизилюрта к условным срокам за избиение задержанной, стало эпизодом распространенной в России практики мягких наказаний по делам о пытках.

Как писал "Кавказский узел", суд в Кизилюрте приговорил Магомеда Тимирова и Шамиля Рамазанова к условным срокам, признав их виновными в избиении задержанной. Силовики обжаловали приговор, но Верховный суд Дагестана оставил его без изменений.

Решение суда по жалобе на условный приговор двум бывшим полицейским прокомментировали "Кавказскому узлу" адвокаты Сапият Магомедова и Мадина Алиева, а также представитель правозащитной организации "Команда против пыток" (включена в реестр иностранных агентов).

Адвокат Сапият Магомедова отметила, что в Дагестане не знает ни одного случая, чтобы сотрудники полиции были приговорены к реальным срокам лишения свободы за пытки. «Я не видела ни одного сотрудника полиции, привлеченного к ответственности за это», - сказала она.

В свою очередь Мадина Алиева заметила, что ей такие случаи известны. «Если обвинение по части 1-2 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий»), то наказание может быть и условным. Поэтому говорить, правомерен приговор или нет, можно лишь после тщательного изучения обстоятельств дела. Нельзя сказать, что это зависит от принадлежности подсудимых к полиции - я знаю об уголовных делах по статье 286, по которым проходили сотрудники полиции, получившие реальные сроки», - сказала она.

Однако, по словам представителя «Команды против пыток», почти 78% осужденных за пытки избежали существенного наказания. Суды назначают им условные сроки, освобождают от наказания или приговаривают к штрафам, средний размер которых - всего 61 тысяча рублей.

По его словам, по России приговоры о пытках распределены относительно равномерно. «На Северном Кавказе те же практики, что и в остальной России», - сказал правозащитник.

Представитель организации добавил, что согласно 326 изученным приговорам за 2022-2024 годы, 55% осужденных за пытки - военные, 39% - сотрудники МВД, а сотрудники ФСИН в приговорах упоминаются редко (2,6%).

Напомним, в октябре 2022 года суд в Хасавюрте приговорил двух полицейских к 3,5 года колонии, признав их виновными в пытках задержанной Юлдуз Курашовой и фальсификации улик в ее уголовном деле. Также суд счел причастной к фальсификации оперуполномоченную, она получила год лишения свободы условно. Однако 15 декабря того же года апелляционная инстанция отменила приговор. После повторного рассмотрения суд приговорил двух полицейских к условным срокам, а оперуполномоченную оправдал. 17 октября стало известно, что Верховный суд Дагестана отменил приговор и вернул дело в прокуратуру.

Случаи наказания силовиков за пытки стали редкостью, прокомментировали правозащитники отмену приговора по делу о пытках жительницы Хасавюрта. Сама потерпевшая рассказала, что до сих пор у нее имеются проблемы со здоровьем.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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