Отменен приговор силовикам по делу о пытках Юлдуз Курашовой
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Верховный суд Дагестана отменил приговор по делу о пытках сотрудниками полиции жительницы Хасавюрта Юлдуз Курашовой и вернул его в прокуратуру, сообщили правозащитники.
Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года Хасавюртовский горсуд приговорил полицейских Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева к 3,5 года колонии, признав их виновными в пытках Юлдуз Курашовой и фальсификации улик в ее уголовном деле. Также суд установил, что к фальсификации причастна оперуполномоченная Майя Ахмедова, она получила год лишения свободы условно. 15 декабря 2022 года апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение. Прокурор, как и при первом рассмотрении, потребовал для Алиева и Сайпулаева 5,5 года реального срока, а для Ахмедовой - полтора года условно. Тем не менее, суд 27 апреля приговорил Алиева и Сайпулаева к условным срокам, а Ахмедову оправдал. Курашова сообщила, что намерена обжаловать приговор.
Силовики задержали в Хасавюрте Юлдуз Курашову 26 марта 2020 года, когда она ехала в такси с подругой. По словам Курашовой, ее избивали, оскорбляли, угрожали лишением родительских прав и возбуждением дела о наркотиках. Курашова через посредника передала силовикам 250 тысяч рублей, но все равно подверглась уголовному преследованию. Дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ) было возбуждено после того, как Курашова пожаловалась на жесткое задержание и принуждение к самооговору в сбыте наркотических веществ. В декабре 2020 года житель Хасавюрта признал в суде, что выступал посредником при передаче денег Курашовой силовикам.
Верховный Суд Дагестана отменил приговор троим полицейским по делу об избиении и фальсификации доказательств в отношении Юлдуз Курашовой. Дело возвращено прокурору для дополнительного расследования, сообщил сегодня "Команда против пыток"*.
Мотивы, по которым суд принял такое решение пока неизвестны. Приговор, вынесенный в апреле 2024 года, обжаловали и Юлдуз Курашова, и осужденные, говорится в Telegram-канале правозащитников.
Сайт Верховного суда Дагестана по данным на 16.50 мск недоступен.
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