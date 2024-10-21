Правозащитники сочли невысокими шансы на наказание силовиков в Дагестане за пытки женщины

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Случаи наказания силовиков за пытки стали редкостью, прокомментировали правозащитники отмену приговора полицейским по делу о пытках жительницы Хасавюрта. Потерпевшая рассказала, что до сих пор испытывает проблемы со здоровьем.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября стало известно, что Верховный суд Дагестана отменил приговор трем полицейским по делу о пытках жительницы Хасавюрта Юлдуз Курашовой и вернул дело в прокуратуру.

В октябре 2022 года Хасавюртовский горсуд приговорил полицейских Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева к 3,5 года колонии, признав их виновными в пытках Юлдуз Курашовой и фальсификации улик в ее уголовном деле. Также суд счел причастной к фальсификации оперуполномоченную Майю Ахмедову, она получила год лишения свободы условно. 15 декабря 2022 года апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение. По итогам повторно рассмотрения суд 27 апреля приговорил Алиева и Сайпулаева к условным срокам, а Ахмедову оправдал. Курашова тогда сообщила, что намерена обжаловать приговор.

Отмену приговора по делу о пытках Юлдуз Курашовой можно назвать победой подсудимых, констатировал представитель правозащитной организации "Команда против пыток"*. «Приговор оспаривали и потерпевшая, и осужденные. И данное решение Верховного суда Дагестана от 9 октября 2024 года можно отнести к победе подсудимых. Оценку тщательности изучения дела судом можно дать после получения мотивированного решения суда апелляционной инстанции. Судя по резолютивный части решения апелляции - доводы Курашовой не были удовлетворены. Однако утверждать об этом можно после получения мотивированного решения», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Минимальный срок давности по вмененным силовикам статьям УК РФ – шесть лет, отметил правозащитник. «Ахмедова, Сайпулаев, Алиев - ч. 4 ст. 303 УК РФ (до 4 лет лишения свободы) - срок давности 6 лет, а Сайдуллаев и Алиев - п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (от 3 до 10 лет лишения свободы) - срок давности 10 лет. В целом по СКФО мало приговоров за пытки выносят, можно сказать, что цифра стремится к нулю», - указал он.

Потерпевшая Юлдуз сообщила, что спокойно отнеслась к решению Верховного суда. Она видит в этом возможность добиться реального наказания виновных. «Отреагировала вполне спокойно. Было бы возмутительно, если не отменили бы приговор Ахмедовой Майе. Имея доказательную базу причастности и виновности ее, почему-то судья горсуда Хасавюрта Гереев оправдал ее. Я считаю, это незаконно и недопустимо», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее Юлдуз Курашова заявляла, что намерена добиваться привлечения к ответственности Майи Ахмедовой, оправданной судом. "В деле были все доказательства ее вины. Ахмедова ходила к моим знакомым, просила через них о встрече, я отказалась. Она у них во дворе сказала, что "пустит меня в расход", у меня даже есть аудиозапись и видео, где она это говорит", - рассказала она.

По словам Юлдуз, после отмены приговора угроз от силовиков ей не поступало. "Не поступало никаких угроз. А о так называемом примирении и речи быть не может. После решения суда уже были мне пара звонков от близких осуждённых, я отказалась от каких-либо разговоров и встреч с ними", - рассказала она.

Юлдуз также добавила, что продолжает периодически испытывать головные боли. «Мое здоровье уже мне никто не вернёт и нервные клетки не восстановит. Я, несмотря на мой молодой возраст, не так активна, но периодически бывают сильные головные боли и дрожь по телу», - призналась она.

Большинство понимают, что просто бесполезно бороться

История Юлдуз – необычный случай, когда женщина борется за свои права, заметила президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова. «Это очень редкий случай. Большинство понимают, что просто бесполезно бороться. И отступают назад. Фабрикаций очень много. И очень часто ни адвокаты, ни доказательства не работают. Но это не значит, что не надо бороться. Ее борьба - это в первую очередь борьба за честь. В регионе для женщин это особенно важно. Иначе ее всю жизнь будут попрекать и косо смотреть», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, решение Верховного суда Дагестана является типичным для российской правоприменительной практики. "Не только это решение, но и методы очень типичны. Запугивание, угрозы опекой. Мне тоже угрожали из-за того, что писала неудобные для них вещи, и из-за этого я переезжала из региона в регион, но потом все по новой. Они избивали моих коллег и фабриковали на них дела. Игнорируя все доказательства, делая с точки зрения закона невозможное. Открыто фабрикуя и подделывая подписи и извращая факты. Чтобы запугать, потому что была информация о нарушениях и пытках», - рассказала она.

Типичным является и то, что силовики не сдают своих, отметила правозащитница. «Даже совершивших преступление. Тем более сейчас. Они все связаны и прикрывают друг друга. В полиции недостаток сотрудников. И они хотят им показать "творите все, в ваших руках сила". Чтобы полицейские понесли наказание - это исключительные случаи. Для этого они должны ущемить интерес кого-то более высокостоящего. И даже в этих случаях найдут способ иного, не публичного наказания. Сейчас они еще более открыто угрожают активисткам в Дагестане, запугивают, оказывают давление. Мне известны такие случаи, но настолько они сложные, что люди просто боятся и терпят. Я не могу называть имена. Защитить им себя очень сложно, даже невозможно. Настоящих преступников выпускают с легкостью», - сказала Сиражудинова.

Практически нет случаев наказания виновных

В последнее время случаи борьбы женщин за свои права в СКФО стали редкостью, подтвердила глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. «К сожалению, это стало редкостью. Практически нет случаев наказания виновных, и поэтому женщины, видя, что борьба не дает результатов, отказываются от помощи правозащитников. Но даже в таких условиях есть единицы, готовые идти до конца. Пример Юлдуз в этом смысле очень важен. Но с каждым днем правозащитникам все труднее становится работать на Северном Кавказе», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В таких случаях женщинам важна поддержка родных и близких, говорит Ганнушкина. «Когда есть поддержка не только правозащитников, но и твоих родных и близких, это многое меняет. Часто бывало так, что к нам обращались родные, и благодаря им женщины соглашались на огласку и судебные разбирательства», - отметила она.

Их и раньше редко наказывали, несмотря на довольно большой объём доказательств

Решение Верховного суда Дагестана, по мнению Ганнушкиной, можно назвать типичным. «Случаи, когда силовиков наказывают по делам о пытках, являются исключительными. Их и раньше редко наказывали, несмотря на довольно большой объём доказательств их вины. А сейчас таких историй и вовсе нет», - подчеркнула она.

Напомним, 26 марта 2020 года силовики задержали в Хасавюрте Юлдуз Курашову, когда она ехала в такси с подругой. По словам Курашовой, ее избивали, оскорбляли, угрожали лишением родительских прав и возбуждением дела о наркотиках. Курашова через посредника передала силовикам 250 тысяч рублей, но все равно подверглась уголовному преследованию. Дело в отношении силовиков было возбуждено после того, как Курашова пожаловалась на жесткое задержание и принуждение к самооговору в сбыте наркотиков. В декабре 2020 года житель Хасавюрта признал в суде, что выступал посредником при передаче денег Курашовой силовикам.

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