Двое силовиков осуждены в Дагестане за избиение задержанной

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Суд приговорил сотрудников МВД из Кизилюрта Магомеда Тимирова и Шамиля Рамазанова к трем годам и четырем годам лишения свободы условно, признав их виновными в нанесении побоев задержанной.

Согласно материалам дела, сотрудники МВД из Кизилюрта Магомед Тимиров и Шамиль Рамазанов летом 2019 года избили задержанную кабелем, мужскими туфлями и тапочкам вначале в магазине "24 часа", а затем в расположенном напротив него отделе МВД. У потерпевшей экспертиза зафиксировала ушибы головы, кровоподтеки на теле, в том числе на правом плече и на бедрах.

Во время следствия силовики заявили, что потерпевшая оговорила их, чтобы избежать ответственности за кражи, которые она будто бы совершила. Кизилюртовский городской суд признал Тимирова и Рамазанова виновными в превышении должностных полномочий и приговорил к трем годам лишения свободы условно и четырем годам лишения свободы условно. Суд счел смягчающими обстоятельствами наличие больших семей: у одного полицейского трое детей, у второго – семеро, положительные характеристики на службе и болеющих родственников. Силовики обжаловали приговор, но Верховный суд Дагестана оставил его без изменений, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

Комментариев от представителей Тимирова и Рамазанова относительно приговора не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее в Дагестане широкий общественный резонанс вызвала смерть Курбана Далгатова, умершего 20 января 2023 года после того, как он был доставлен в Советский райотдел полиции Махачкалы. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

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