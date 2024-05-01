Лидер "Единого национального движения" избит силовиками

01 мая 2024, 02:47

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики при разгоне демонстрации на проспекте Руставели избили лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение", он госпитализирован. Полицейские также применили насилие к оппозиционному депутату Александру Элисашвили.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля с утра в парламенте Грузии ограничили вход для посторонних лиц и журналистов в связи с обсуждением во втором чтении законопроекта об иноагентах. К вечеру у парламента были мобилизованы отряды спецназа. Протестующие попытались заблокировать входы и выходы здания, но полиция оттеснила их, применив слезоточивый газ. Вечером того же дня полиция вновь применила против демонстрантов слезоточивый газ, а также водомет. Протестующие, несмотря на это, отказываются расходиться. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала МВД не применять насилие к протестующим.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении. 29 апреля юридический комитет парламента поддержал во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". Полицейские жестоко избили депутата парламента, лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили. У него раны на лице и поврежден глаз, заплывший от удара, фотография раненого Хабеишвили была показана в прямом эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи".

"В момент задержания Хабеишвили оказывал помощь пострадавшему участнику акции. "Единое национальное движение" обращается к министерству внутренних дел с требованием обеспечить физическую безопасность Хабеишвили и незамедлительно его освободить", - говорится в заявлении партии, которое перевела корреспондент "Кавказского узла".

В настоящее время Хабеишвили находится в клинике "Ингороква", куда его привезли сотрудники патрульной полиции. К нему после некоторой задержки допустили адвоката, чтобы зафиксировать побои.

Оппозиционный депутат Александр Элисашвили пытался поговорить с правоохранителями. Телеграм-канал "Новости-Грузия" публикует видео, на котором Элисашвили сначала некоторое время идет в толпе, затем он подходит к кордону силовиков и пытается что-то сказать им. Спустя несколько секунд беседы его хватают и бросают на землю, он выворачивается. Силовики используют газовый баллончик, после чего стоящие поблизости люди резко разбегаются.

Задержание Хабеишвили и применение насилия в отношении Элисашвили прокомментировал в своем телеграм-канале политолог Гела Васадзе. "Полиция зверски избила Хабе (председатель "Единого национального движения" Леван Хабеишвили). Избила настолько сильно, что я не узнал его на фотографии. Чтобы было понятно о ком речь, Хабе - председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии. На его фоне то, что робокопы заставили покувыркаться на асфальте депутата парламента Алеко Элисашвили, детские шалости", - написал он.

По мнению политолога, в "нормальной стране" силовиков бы уже наказали "за такие шалости". Впрочем, добавил он, в "нормальной стране" и протеста бы не было.