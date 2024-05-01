Установлены имена погибших в Карабахе 73 азербайджанцев

01 мая 2024, 03:46

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Останки 73 человек, которые пропали без вести в ходе Первой Карабахской войны, идентифицированы и переданы родственникам, сообщили власти Азербайджана

Как писал "Кавказский узел", Международный комитет Красного Креста для содействия в поисках создал базу данных биоматериалов родственников пропавших без вести, чтобы в будущем можно было идентифицировать обнаруженные останки по совпадению ДНК. В Бакинском и Бардинском офисах собрана информация о биоматериале порядка 10 тысяч человек (по три-четыре человека на каждого пропавшего), сообщила в октябре 2022 года глава отдела Бакинского офиса МККК по общественным связям Илаха Гусейнова.

Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан опубликовала список 73 пропавших без вести азербайджанцев, погибших в году Первой Карабахской войне.

На брифинге в Баку заместитель руководитель рабочей группы Госкомиссии Эльдар Самедов рассказал, что речь идет о гражданах, останки тел которых найдены в карабахских селах Эдилли, Дашалты и Сарыджалы, а также похоронены в Баку, Гяндже, Бейлагане, Тер-Тере и других городах и селах вне Карабаха. Идентифицированные останки будут переданы родственникам.

Работа по выяснению судеб пропавших без вести граждан Азербайджана началась после второй карабахской войны. "Государственная комиссия продолжает работу на освобожденных территориях по выяснению судеб всех пропавших без вести граждан Азербайджана, при поддержке Международного Комитета Красного Креста", - уточнил Самедов.

Выступивший на брифинге начальник отдела криминалистики Генеральной прокуратуры Орхан Рзаев сообщил о том, что на освобожденных территориях обнаружены 18 массовых захоронений, в которых найдены останки 172 человек.

25 апреля в селе Малыбейли Ходжалинского района найдены останки минимум шести человек, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.