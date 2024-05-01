01 мая 2024, 03:46

Установлены имена погибших в Карабахе 73 азербайджанцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Останки 73 человек, которые пропали без вести в ходе Первой Карабахской войны, идентифицированы и переданы родственникам, сообщили власти Азербайджана

Как писал "Кавказский узел", Международный комитет Красного Креста для содействия в поисках создал базу данных биоматериалов родственников пропавших без вести, чтобы в будущем можно было идентифицировать обнаруженные останки по совпадению ДНК. В Бакинском и Бардинском офисах собрана информация о биоматериале порядка 10 тысяч человек (по три-четыре человека на каждого пропавшего), сообщила в октябре 2022 года глава отдела Бакинского офиса МККК по общественным связям Илаха Гусейнова. 

Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан опубликовала список 73 пропавших без вести азербайджанцев, погибших в году Первой Карабахской войне.

На брифинге в Баку заместитель руководитель рабочей группы Госкомиссии Эльдар Самедов рассказал, что речь идет о гражданах, останки тел которых найдены в карабахских селах Эдилли, Дашалты и Сарыджалы, а также похоронены в  Баку, Гяндже, Бейлагане, Тер-Тере и других городах и селах вне Карабаха. Идентифицированные останки будут переданы родственникам.

Работа по выяснению судеб пропавших без вести граждан Азербайджана началась после второй карабахской войны. "Государственная комиссия продолжает работу на освобожденных территориях по выяснению судеб всех пропавших без вести граждан Азербайджана, при поддержке  Международного Комитета Красного Креста", - уточнил Самедов.

Выступивший на брифинге начальник отдела криминалистики Генеральной прокуратуры Орхан Рзаев сообщил о том, что на освобожденных территориях обнаружены 18 массовых захоронений, в которых найдены останки 172 человек.

25 апреля в селе Малыбейли Ходжалинского района найдены останки минимум шести человек, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Более 50 карабахцев числятся пропавшими без вести после осенней войны 2020 года", "Детали похищений жителей Чечни опубликованы в День жертв насильственных исчезновений", "Правозащитники рассказали об идентификации останков пропавших жителей Северного Кавказа".

Автор: Кямал Али источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

01 мая 2024, 02:47

  • Лидер "Единого национального движения" избит силовиками

    Силовики при разгоне демонстрации на проспекте Руставели избили лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение", он госпитализирован. Полицейские также применили насилие к оппозиционному депутату Александру Элисашвили.

01 мая 2024, 02:06

01 мая 2024, 01:07

  • Проблема утилизации отходов в Дагестане встревожила аналитиков

    Спасатели продолжают тушить пожар на стихийной свалке под Махачкалой, но дым, по словам местных жителей, все еще накрывает близлежащие поселки. Вывоз мусора на свалку пора прекратить немедленно, заявил эколог Рамазан Алиев. Ситуация с утилизацией мусора в Дагестане усугубится с началом курортного сезона, отметила общественный деятель Аминат Абдурахманова.

01 мая 2024, 00:08

30 апреля 2024, 23:18

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи