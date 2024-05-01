Политологи Грузии оценили вероятность отмены безвизового режима с ЕС на фоне протестов

01 мая 2024, 06:35

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Европарламент принял резолюцию с осуждением законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который рассматривает грузинский парламент, и поправки, которые предлагают оценить его влияние на безвизовый режим. Евросоюз вполне может отменить безвизовый режим в случае принятия упомянутого закона, но пока воздерживается от резких шагов из-за протестующих, заявили "Кавказскому узлу" политологи.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией закона об иноагентах. 17 апреля депутаты приняли его в первом чтении на фоне массовых акций протеста. 29 апреля юридический комитет парламента поддержал во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния".

В феврале 2023 года аналогичная инициатива была встречена масштабными протестами, США и Евросоюз раскритиковали проект закона, и его принятие тогда пришлось отложить. Грузинские оппозиционеры и их сторонники называют законопроект об иностранном влиянии "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Европарламент 25 апреля принял резолюцию «О попытках восстановления закона об иностранных агентах в Грузии и его ограничениях для гражданского общества» и пять поправок к ней, среди которых предлагает оценить влияние рассматриваемого парламентом законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» на выполнение страной условий для безвизового режима.

Эксперты по вопросам международных отношений не исключили, что Евросоюз может прекратить безвизовый режим с Грузией на фоне действий властей. Они обратили внимание, что визовая либерализация была предоставлена, исходя из стремлений Грузии стать частью Европы, чтобы местное население могло беспрепятственно посещать страны ЕС,

«У Евросоюза есть безвизовый режим с Россией? Нет. Если мы формально или неформально, а фактически присоединяемся к внешней политики России и становимся ее частью, то почему на нас должен распространяться безвизовый режим? Нам его дали из-за того, чтобы мы стремились к Европе: «Хотим быть у вас, это наше исконное место». И нам в ответ сказали: «Да, но сразу принять не можем, есть процедуры и много чего надо сделать, но приезжайте к нам почаще без процедур, так проще», - сказал 30 апреля корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Института европейских ценностей Грузии", бывший посол Грузии в Совете Европы Мамука Жгенти.

Он пояснил, когда государство меняет позицию, ожидаемо, что Евросоюз сделает то же самое, так как «это не игра в один ворота». До сих пор ЕС «давал все Грузии авансом».

Аналитик «Грузинского фонда стратегических и международных исследований» Каха Гоголашвили считает, что Европарламент не станет голосовать за упразднения безвизового режима просто для устрашения Грузии, если за это проголосовали, значит есть вероятность его упразднения.

«На самом деле Европарламент задает тон государственным европейским институтам и может сыграть роль катализатора. Если европейские страны увидят, что Грузия действительно развернулась на 180 градусов в другую сторону, то они могут счесть, что нечего Грузию поощрять безвизовым режимом и оставлять статус кандидата. За этой резолюцией могут последовать какие-то конкретные шаги.», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По мнению Гоголашвили, Евросоюз не прибегает к радикальным действиям, так как их сдерживают действия населения Грузии, которое опротестовывает рассмотрение этого законопроекта и «пытается показать всему миру, что выступает за Евросоюз».

Эксперт обратил внимание, что в начале октября Европейская комиссия представит доклад по расширению Евросоюза и ожидается, что Грузию «сильно раскритикуют», также представит свои предложения Евросоюзу. Кроме того, это скажется и на европейской помощи, оказываемой Грузии. «Сейчас Грузия получает намного больше помощи, чем Армения. Но Грузия получать все меньше и меньше помощи, а помощь Армении будет расти, ведь она не проявляет такой неблагодарности в отношении Евросоюза. Снижение финансовой помощи - также вопрос времени, поскольку должны быть предприняты официальные процедуры», - сказал он.

Гоголашвили не исключил, что безвизовый режим с Грузией Евросоюз может отметить до доклада Еврокомиссии, если парламент примет законопроект «О прозрачности иностранного влияния» и к этому добавятся и другие факторы, такие как рост криминала в ЕС, совершенного гражданами Грузии, рост количества беженцев в Грузии, которое очень высоко, а также увеличение количества граждан Грузии-соискателей убежища в ЕС. «Все это, также, как и унижение фундаментальных прав в Грузии в результате этого закона, может дать формальный повод для упразднения безвизового режима. Сама процедура такой отмены занимает не больше недели», - сказал Гоголашвили.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля с утра в парламенте Грузии ограничили вход для посторонних лиц и журналистов в связи с обсуждением во втором чтении законопроекта об иноагентах. К вечеру у парламента были мобилизованы отряды спецназа. Протестующие попытались заблокировать входы и выходы здания, но полиция оттеснила их, применив слезоточивый газ. Вечером того же дня полиция вновь применила против демонстрантов слезоточивый газ, а также водомет. Протестующие, несмотря на это, отказываются расходиться. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала МВД не применять насилие к протестующим. Силовики избили лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение", он госпитализирован. Полицейские также применили насилие к оппозиционному депутату Александру Элисашвили.