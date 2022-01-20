Пользователи Instagram одобрили вовлечение Цкаевой в правозащитную работу

20 января 2022, 04:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сенатор Совета Федерации Арсен Фадзаев назначил Земфиру Цкаеву своим помощником и главой "Центра защиты прав граждан". Пользователи Instagram одобрили выбор сенатора и выразили надежду, что работа новой правозащитной организации изменит жизнь жителей Северной Осетии в лучшую сторону.

О назначении Земфиры Цкаевой своим помощником и главой новой правозащитной организации Арсен Фадзаев сообщил 19 января на своей странице в соцсети Instagram.

"В связи с большим количеством обращений от жителей республики, в которых часто нужна не только материальная, но и юридическая и просто консультативная помощь, мы открываем "Центр защиты прав граждан". Это официальная организация, в которую любой человек сможет обратиться за защитой своих прав", - написал он.

По словам Фадзаева, думать "над выбором лучшего кандидата для должности специалиста по защите своих прав" долго не пришлось. "Все вы прекрасно знаете этого человека - Земфиру Цкаеву, которая не нуждается в представлении. Ее имя прочно ассоциируется с борьбой за правду и восстановление справедливости <...> Я рад представить Земфиру в новом статусе - она будет возглавлять "Центр защиты прав граждан", помогать людям в борьбе за справедливость, направлять, делиться своим опытом. Помимо этого она будет исполнять обязанности помощника сенатора Совета Федерации", - написал он.

Публикация сенатора набрала по данным на 04.30 мск сегодня, 20 января 4578 отметок "Нравится" и 376 комментариев. Пользователи главным образом приветствовали назначение Цкаевой и выразили надежду, что работа новой правозащитной организации изменит жизнь жителей Северной Осетии в лучшую сторону.

"Достойная женщина, в добрый путь. Успехов в начинании", - напутствовала irina.slanova.

"Земфира - эталон осетинской женщины, постоянно мысли мои были связаны с ней", - отметил stasaleksa2014.

"Дай бог вам поменьше работы, а всем нам жить в справедливом, правовом государстве, чтобы люди в форме защищали народ, а не от них приходилось защищаться", - написал inal_dzagurti.

Как писал "Кавказский узел", судебное следствие по делу о смерти в отделе полиции супруга Земфиры Цкаевой Владимира продолжалось более двух лет. По мнению Цкаевой, защита подсудимых всячески затягивала процесс - из 143 заседаний, которые должны были состояться, 73 были перенесены из-за подсудимых и их адвокатов. Материалы о ходе этого процесса собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Цкаева: пытки и полиция.

28 июля 2021 года суд назначил 10 полицейским, обвиненным по делу Владимира Цкаева, сроки от двух до десяти с половиной лет, хотя прокурор просил для них от шести до тринадцати лет лишения свободы. Все осужденные в последнем слове заявили о своей невиновности. Силовикам не удалось замять дело о смерти Цкаева, а суд вынес решение о реальных сроках заключения благодаря широкому резонансу, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты. В августе 2021 года вдова Владимира Цкаева Земфира обжаловала приговоры десяти бывшим полицейским, осужденным по делу о смерти ее мужа, потребовав ужесточить им наказание. Осужденные также подали апелляционные жалобы, настаивая на оправдательном приговоре. Верховный суд Северной Осетии, где 13 декабря началось рассмотрение жалоб на приговор полицейским, осужденным по делу о смерти Владимира Цкаева, закрыл процесс для прессы. Осужденные силовики на суде попросили оправдать их.