01 мая 2024, 04:45

Заза Саралидзе объявил голодовку в знак протеста против закона об иноагентах

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Отец убитого в Тбилиси школьника Заза Саралидзе объявил голодовку, заявив, что не прекратит ее до тех пор, пока власти не отзовут законопроект об иноагентах.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля с утра в парламенте Грузии ограничили вход для посторонних лиц и журналистов в связи с обсуждением во втором чтении законопроекта об иноагентах. К вечеру у парламента были мобилизованы отряды спецназа. Протестующие попытались заблокировать входы и выходы здания, но полиция оттеснила их, применив слезоточивый газ. Вечером того же дня полиция вновь применила против демонстрантов слезоточивый газ, а также водомет. Протестующие, несмотря на это, отказываются расходиться. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала МВД не применять насилие к протестующим. Силовики избили лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение", он госпитализирован. Полицейские также применили насилие к оппозиционному депутату Александру Элисашвили.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении. 29 апреля юридический комитет парламента поддержал во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния".

Активист Заза Саралидзе объявил голодовку с требованием отозвать законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Выступая на акции протеста, Саралидзе заявил, что в том виде, в котором планируется принять закон, он затронет не только СМИ и неправительственные организации, но и каждого гражданина Грузии, пишет "Грузия-онлайн"

По словам Саралидзе, голодовку он не прекратит до тех пор, пока "бессмысленный закон не будет отменен". Он также добавил, что если бы не неправительственный организации и свободные СМИ, убийцы его сына не были бы наказаны. "Этот закон не имеет ничего общего с прозрачностью. Он направлен непосредственно на дискредитацию неправительственного сектора и свободных СМИ, свободы слова", - добавил Саралидзе.

Напомним, что 1 декабря 2017 года во дворе жилого дома три человека нанесли 12 ножевых ранений Давиду Саралидзе, в результате чего он скончался в больнице. Скончался еще один участник драки Леван Дадунашвили. Судебные решения, вынесенные в 2018 и 2019 годах, спровоцировали массовые акции протеста в стране, поскольку оба обвиняемых были признаны виновными в убийстве лишь Левана Дадунашвили. Впоследствии один из обвиненных в убийстве Дадунашвили был признан виновным и в смерти Саралидзе. В обмен на признание вины его приговорили лишь к четырем годам заключения, а уже в январе 2020 года он был переведен из тюрьмы под домашний арест. Второй приговор был вынесен 25 февраля 2020 года - Михаилу Каландии, который ранее выступал как свидетель по делу. Он вину не признал и был приговорен к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы. В декабре 2021 года отец погибшего Заза Саралидзе призвал освободить Каландию и не наказывать Георгия Менабде, но наказать высокопоставленных чиновников, которые мешают правосудию. В сентябре 2023 года апелляционный суд оставил в силе приговор Давиду Саралидзе.

Заза Саралидзе проводил акции протеста перед зданием парламента Грузии, требуя справедливого наказания для убийц и тех чиновников, что их покрывали. Одной из причин массовых акций протеста были подозрения в том, что следствие могло покрывать виновных в убийстве. В мае 2018 года на фоне протестов ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. В ноябре того же года суд приговорил к условному сроку бывшего высокопоставленного чиновника Главной прокуратуры Грузии Мераба Морчадзе. Суд счел, что Морчадзе склонил свидетелей изменить показания в пользу одного из обвиняемых, который приходится ему родственником. В марте 2019 года суд назначил год и месяц лишения свободы бывшему высокопоставленному сотруднику того же ведомства Мирзе Субелиани. Он признался в том, что не сообщил об убийстве в правоохранительные органы.

Грузинская оппозиция и ее сторонники называют документ "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

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Примечание:

"Усиленные меры безопасности введены в парламенте Грузии", "Активисты осудили подавление свободы слова в парламенте Грузии", "Журналистка телеканала "Имеди" пострадала во время акции протеста в Тбилиси".

Автор: Инна Кукуджанова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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