Апелляционный суд оставил в силе приговор осужденному за убийство школьника в Тбилиси

13 сентября 2023, 01:55

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Суд отказался удовлетворить жалобу одного из осужденных за убийство школьника в Тбилиси в 2017 году и оставил приговор в силе.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря 2017 года во дворе жилого дома три человека нанесли 12 ножевых ранений Давиду Саралидзе, в результате чего он скончался в больнице. Скончался еще один участник драки Леван Дадунашвили. Судебные решения, вынесенные в 2018 и 2019 годах, спровоцировали массовые акции протеста в стране, поскольку оба обвиняемых были признаны виновными в убийстве лишь Левана Дадунашвили. Впоследствии один из обвиненных в убийстве Дадунашвили был признан виновным и в смерти Саралидзе. В обмен на признание вины его приговорили лишь к четырем годам заключения, а уже в январе 2020 года он был переведен из тюрьмы под домашний арест. Второй приговор был вынесен 25 февраля 2020 года - Михаилу Каландии, который ранее выступал как свидетель по делу. Он вину не признал, и был приговорен к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы. В декабре 2021 года отец погибшего Заза Саралидзе призвал освободить Каландию и не наказывать Георгия Менабде, но наказать высокопоставленных чиновников, которые мешают правосудию.

В Грузии апелляционный суд оставил в силе приговор гражданину, признанному виновным в убийстве Давида Саралидзе в декабре 2017 года.

«Тбилисский апелляционный суд рассмотрел доказательства, представленные прокуратурой, и не удовлетворил апелляционную жалобу Г.М. (речь идет про Георгия Менабде - прим. "Кавказского узла") и оставил в силе решение, вынесенное городским судом по делу о предумышленном убийстве при отягченных обстоятельствах», - говорится в сообщении прокуратуры, направленном корреспонденту «Кавказского узла» 12 сентября.

В сообщении говорится, что суд доказал, что 1 декабря 2017 года на улице Хорава во дворе жилых корпусов, во время физического противостояния мужчина преднамеренно, в составе группы, по предварительному сговору нанес колюще-режущие раны Давиду Саралидзе, от которых он скончался в больнице.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого 14 апреля 2021 года. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 14 лет. Однако на основании «Кодекса о правосудии над несовершеннолетними» этот срок ему сократили на четверть, он отбывает наказание сроком десять лет и шесть месяцев.

Прокуратура напомнила, что по делу об убийстве понесли наказания семь человек за ложные показания, покрывание убийства и давление на свидетелей.

Напомним, что отец убитого подростка Заза Саралидзе проводил акции протеста перед зданием парламента Грузии, требуя справедливого наказания для убийц и тех чиновников, что их покрывали. Одной из причин массовых акций протеста были подозрения в том, что следствие могло покрывать виновных в убийстве. В мае 2018 года на фоне протестов ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. В ноябре того же года суд приговорил к условному сроку бывшего высокопоставленного чиновника Главной прокуратуры Грузии Мераба Морчадзе. Суд счел, что Морчадзе склонил свидетелей изменить показания в пользу одного из обвиняемых, который приходится ему родственником. В марте 2019 года суд назначил год и месяц лишения свободы бывшему высокопоставленному сотруднику того же ведомства Мирзе Субелиани. Он признался в том, что не сообщил об убийстве в правоохранительные органы.

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