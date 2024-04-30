30 апреля 2024, 11:14

"Алания" осталась без лицензии из-за неготовности стадиона "Спартак" во Владикавказе

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Футбольный клуб "Алания" не смог подать заявку на получение лицензии для участия в Российской премьер-лиге, поскольку на ее домашнем стадионе "Спартак" во Владикавказе продолжаются ремонтные работы, и он не может принимать матчи, заявили в Российском футбольном союзе.

Как информировал "Кавказский узел", 3 апреля болельщики клуба "Алания" заявили, что названные властями сроки окончания реконструкции стадиона "Спартак" во Владикавказе вызывают недоверие. Реконструкция длится уже несколько лет, и сроки ее завершения неоднократно переносились, пояснили они.

Состояние стадиона владикавказской "Алании" не позволяет проводить на нем матчи, заявил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. "На март стадион "Алании" не был готов. Пока нет стадиона", – привел его слова 26 апреля "Матч ТВ".

Для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ) необходима лицензия, клуб не подал заявку на ее получение, рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Реконструкция стадиона "Спартак" почти завершена, работы находится на завершающей стадии. На восточной трибуне смонтированы железобетонные конструкции, далее планируется покраска металлических навесов и установка кресел. В целом этот сектор готов на 95%, информировал 28 апреля на своем сайте телеканал "Осетия-Ирыстон".

Западный сектор готов на 65%, рабочими забетонированы наклонные конструкции, формирующие трибуны, также начата отделка помещений и монтаж металлоконструкций для навеса.

Северная Осетия соскучилась по своему домашнему стадиону. На него поболеть за "Аланию" приходили целыми семьями, дворами и даже улицами, сказано в публикации.

Напомним, в 2023 году на завершение реконструкции стадиона "Спартак" правительство России выделило из федерального бюджета более 1,2 миллиарда рублей. О переквалификации объекта в стадион власти Северной Осетии впервые заявили в феврале 2021 года. Это было связано с тем, что стадион не соответствовал требованиям РФС, и клуб "Алания" не мог выйти в Российскую премьер-лигу, несмотря на успехи. Реконструкция объекта затянулась более чем на три года.

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Примечание:

"Фанаты "Алании" поспорили с руководством клуба об агитации на матчах", "Пользователи соцсети осудили футболиста "Алании" за оскорбления теннисистки", "Конфликт между "Ахматом" и "Арсеналом" вызвал споры в соцсетях".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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