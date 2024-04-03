Болельщики встретили скепсисом заявление о сроках реконструкции стадиона во Владикавказе

03 апреля 2024, 12:00

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Названные властями сроки окончания реконструкции стадиона "Спартак" во Владикавказе вызывают недоверие, заявили болельщики клуба "Алания". Реконструкция длится уже несколько лет, и сроки ее завершения неоднократно переносились, пояснили они.

Начатая несколько лет назад реконструкция стадиона "Спартак" во Владикавказе завершится к августу, заявил в марте глава Северной Осетии Сергей Меняйло. "Финансирования хватает, все нормально... В мае мы подадим заявку для утверждения стадиона в Российский футбольный союз, комиссию ожидаем в июне-июле, первый домашний матч - в августе. Стадион будет готов", - привела 19 марта его слова "Российская газета".

О переквалификации объекта в стадион первой категории местные власти впервые заявили еще в феврале 2021 года. Это было связано с тем, что стадион не соответствовал требованиям РФС и клуб "Алания" не мог выйти в Российскую премьер-лигу, несмотря на успехи. Но реконструкция затянулась более чем на три года. В 2023 году на завершение реконструкции стадиона "Спартак" правительство России выделило из федерального бюджета более 1,2 миллиарда рублей, говорится в публикации.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" болельщики из Северной Осетии высказали сомнения в том, что качественная реконструкция стадиона будет завершена в названные сроки. Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

"Такое ощущение, что на этот стадион всем наплевать, кроме фанатов, и что фанаты бы сами его быстрее построили, если бы у них была такая возможность… Видно даже человеку без определенных знаний в строительстве, что стадион этот сырой и требует доделок, и в сжатые сроки это невозможно сделать", - сказал, в частности, болельщик «Алании» Заур.

Схожее мнение высказал другой болельщик, попросивший не публиковать его имя. "Я был там недавно, и там все совершенно не в той ситуации, чтобы верить, что его сдадут вовремя. Там, конечно, все привезли, все комплектующие есть, но все разобрано лежит", - сказал он.

"Это уже не первый раз, когда обещают, поэтому не верю, что сдадут вовремя. Уже не раз переносили сроки", - высказал мнение студент Тигран.

"Конечно, мы все ждем и надеемся, но естественно, что вовремя он не будет сдан. На протяжении столького времени мы видим, что работы то ведутся, то останавливаются… Но лишь бы его сделали, хоть через два, хоть через три года", - сказал болельщик Тамерлан.

Юрист и футбольный болельщик Сослан считает, что реконструкция стадиона связана с игрой «Алании». «Если выйдем в этом сезоне в премьер-лигу, то могут сдать его летом, тем более, что там допускается наличие только одной трибуны, но это под большим вопросом», - сказал он.

Проект реконструкции стадиона заслуживает положительной оценки, отметила в свою очередь архитектор Нестан. "За реконструкцией стадиона слежу пристально. Мне нравится, что там есть новый подход, больше нет этих отдаленных, ненужных, всегда пустых трибун, открылся вид на горы", - сказала она.

В строительстве перенос сроков - это обычная практика, добавила Нестан. "Все зависит от множества вещей, как от погоды, так и от обстановки в стране. Надеюсь, что успеют, но главное, чтобы сроки не влияли на качество исполнения работы", - сказала она.

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