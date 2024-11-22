Подсудимый по делу о смерти Джабиева оспорил показания главы МВД

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Начальник уголовного розыска Джумбер Бибилов заявил в суде, что не участвовал в допросе Инала Джабиева. Глава МВД Игорь Наниев заявлял следователям, что именно Бибилов вызывался "поработать" с задержанным, обвиняемый это отрицает.

Как информировал "Кавказский узел", на заседании 18 ноября бывший начальник отдела по борьбе с терроризмом Андрей Джиоев заявил, что не допрашивал Инала Джабиева по делу о покушении на главу МВД. Прокурор и защита подсудимых указали, что его показания расходятся с показаниями других участников дела. Обвиняемый Марат Хугаев 13 ноября также заявил, что не допрашивал Джабиева в связи с покушением на министра, хотя во время следствия он говорил обратное.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Цхинвальский городской суд на заседании 21 ноября допросил обвиняемого Джумбера Бибилова - бывшего начальника уголовного розыска, который на этапе следствия отказывался от дачи показаний в качестве подозреваемого, хотя был допрошен в качестве свидетеля.

По словам Бибилова, спустя несколько дней после покушения министра внутренних дел Игоря Наниева его начальник Андрей Цховребов попросил подчиненных “проработать” информацию о причастных к этому преступлению. Вечером 27 августа 2020 года Цховребов сообщил, что на следующий день двух подозреваемых, Джабиева и Цховребова, доставят в криминальную милицию. Как утверждает Бибилов, на этом этапе он поинтересовался наличием “соответствующих бумаг”, но получил от начальника ответ, что “так нужно”.

«28 августа мне позвонил Игорь Наниев и сказал, что привезут Джабиева и Цховребова, отметив, что с ними надо поработать. Так как он был руководителем, я не мог возразить», - приводит показания Бибилова информагентство “Рес”.

Бывший начальник угрозыска заявил, что в находился в своем кабинете, когда привезли задержанных, и был там до тех пор, пока не услышал шум в коридоре и “кто-то сказал, что Джабиеву плохо”. "Я начал вызывать скорую, и когда не смог дозвониться, поручил кому-то вызвать врачей. Я спросил до этого, где задержанные, поэтому побежал вниз, где сидел Джабиев. Мне сказали, что он в спортзале и я уже направился туда. Там я увидел Инала на полу, где ему оказывали помощь. Я тоже стал делать ему искусственное дыхание и попросил вызвать поскорее врачей", - рассказал он, добавив, что медработники сделали Джабиеву укол.

Подсудимый заявил, что не заметил на теле Джабиева никаких травм, когда пытался оказывать ему помощь. Бибилов отказался отвечать на дополнительные вопросы прокурора, который ссылался на показания свидетелей.

Обвинитель, в свою очередь, огласил показания бывшего министра внутренних дел Игоря Наниева, который подробно описал следователям свой разговор с Бибиловым. Из показаний Наниева следует, что Бибилов участвовал в допросе Джабиева: он докладывал министру, что на допросе Джабиев “чувствовал себя нормально”. Также Наниев утверждал, что предостерег Бибилова от применения недозволенных методов, когда последний делился с ним планами “поработать с задержанным”. Бибилов же заявил суду, что такого разговора с Наниевым у него не было.

Следующее заседание суда запланировано на 29 ноября. Бибилов - последний из обвиняемых, допрошенных в суде, до него были допрошены шестеро подсудимых. Восьмой обвиняемый по делу, Ацамаз Наниев, подписал контракт на службу в российской армии, в отношении него процесс приостановлен.

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