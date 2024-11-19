Показания Андрея Джиоева в суде не совпали с показаниями других участников дела

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Во время допроса на суде бывший начальника отдела по борьбе с терроризмом Андрей Джиоев заявил, что не допрашивал Инала Джабиева по делу о покушении на главу МВД. Прокурор и защита подсудимых указали, что его показания расходятся с показаниями других участников дела.

Как информировал "Кавказский узел", на предыдущем заседании суда, которое состоялось 13 ноября, обвиняемый Марат Хугаев заявил, что не задавал вопросов Иналу Джабиева по делу о покушении на министра МВД и не убеждал его признаться в преступлении. Однако во время следствия он говорил, что допрашивал Джабиева в связи с покушением на министра.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

В понедельник, 18 ноября, Цхинвальский городской суд допросил уже шестого из восьми подсудимых по делу Инала Джабиева – Андрея Джиоева – бывшего начальника отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

До начала допроса адвокат подсудимого Альберт Мсоев ходатайствовал перед судом об исследовании видеокадров, на которых показаны передвижения Джиоева 28 августа 2020 года.

"Предлагаю изучить записи передвижений на флешке от 28 августа для подтверждения показаний и слов в тот день", – сказал Мсоев.

Судья Оксана Кокоева, посовещавшись с коллегами, постановила отказать в удовлетворении, сославшись на то, что у сторон еще будет возможность во время изучения доказательств.

Подсудимый Джиоев, отвечая на вопросы своего защитника, гособвинителя и адвоката потерпевшей стороны, подробно рассказал сколько раз и куда он отлучался с работы 28 августа, и на ряд вопросов давал один ответ "не помню".

"Был выходной (Успенье Богородицы в Осетии выходной день). В выходные мы приходим на работу в 10 утра. С утра я отвез сестру в деревню, и сказал ей, что в 10 у меня совещание и я смогу забрать ее обратно в город только после совещания", – сказал Джиоев.

Далее он перечислил, что, не дожидаясь завершения совещания вышел из кабинета чтобы ответить на звонок сестры, которую пора было забирать обратно в город из села.

"Я был на совещании, и мне набрала сестра и попросила забрать ее. Я вышел с совещания поехал, забрал ее, помог ей выгрузить сборы, потом еще с мамой поехали в магазин, она покупала еще домой крышки. Я возил ее, в нескольких магазинах не было то, что ей нужно, и мы посещали разные хозяйственные магазины, пока она не нашла нужные ей товары. Отвез ее домой. Еще съездил за фруктами, постоял на поминальном мероприятии у соседей и обратно поехал на работу", – рассказал Джиоев.

По возвращении на работу он увидел в приоткрытую дверь на первом этаже Джабиева.

"Я с ним был знаком и раньше, и я зашел в кабинет и минут пять с ним пообщался, спросил зачем он тут, и он ответил, что из-за покушения на министра. Он был вялый какой-то, то ли слабый. Я спросил его, что с ним, но он сказал, что все нормально. Я вышел и поднялся к себе. Дверь в кабинет начальника была открыта, я зашел туда, там сидел Цховребов Николай, там сидели ребята (Багаев и Козонов). Я зашел к ним поздороваться, с Цховребовым я тоже хорошо знаком", – рассказал Джиоев.

Джиоев описывал ситуации, связанные с поручениями из дому, по которым ему приходилось отлучаться с работы.

"Мне повторно набрали из дому, чтобы я привез пирог из кондитерской. Я поехал домой, взял деньги, поехал в кондитерскую. Там не было нужного домашним пирога. Я перезванивал, уточнить может взять другой – они не захотели, и я уехал обратно на работу. У въезда я встретил скорую, врачей и Козонова, который нес чемоданчик скорой, я спросил, что случилось, мне ответили, что Джабиеву стало плохо, и ему вызвали скорую. Врачи оказывали помощь, сказали, что его надо в больницу", – рассказал Джиоев.

Гособвинитель Вильям Бестаев поставил под сомнение правдоподобность последовательности отлучений с работы Джиоева. "Билинг телефонных звонков показывает другие данные в момент, когда вы звонили супруге по поводу пирога", – сказал прокурор.

Адвокат потерпевшей стороны Фатима Гатагонова зачитала с разрешения судьи первичные показания Джиоева, в которых он упоминал, что вышел с совещания "набрал сестре, и спросил надо ли ее уже забирать". "Это не сестра вам звонила, а наоборот вы позвонили сестре", – сказала Гатагонова.

Адвокат потерпевшей стороны также пыталась через ответы подсудимого установить, Джиоев покинул рабочее совещание до его завершения или в процессе.

"Я не помню, честно говоря, может я вышел из кабинета, и оно уже завершилось", – сказал Джиоев.

Гатагонову также интересовало какие поручения давал начальник (Джумбер Бибилов) своим подчиненным по поводу доставленных Цховребова и Джабиева.

Из показаний Джиоева суду стало известно, что ему никто поручений по Джабиеву не давал, он Джабиева не допрашивал, физическую силу и давление к нему не применял, и при нем никто не применял физического или психологического, или другого вида давления на Цховребова, Кулумбегова и на Джабиева.

При этом гособвинитель Вильям Бестаев указывал на показания Цховребова, который в своих показаниях указывал, что "при потере сознания во время избиений ему в лицо плеснули нашатырь, а придя в себя и открыв глаза он увидел лицо Андрея Джиоева".

Герсан Кулумбегов в своих показаниях также утверждал, что Андрей Джиоев оказывал на него давление с требованием дать признательные показания в деле покушения на министра внутренних дел и описывал Джиоева в резиновых перчатках и с дубинкой.

Адвокат потерпевшей стороны попыталась выяснить у подсудимого – насколько часто к ним привозят задержанных в ГОВД или с Пограничного управления. "Вас не удивило, что в криминальную милицию доставляют из других структур заключенных? Или это обычная практика?" – спросила Гатагонова.

Тот не дал внятного ответа и попросил найти в деле протоколы очной ставки с Кулумбеговым как подтверждение того, что он не оказывал давления на Кулумбегова.

"Все разногласия в суде стороны сразу оглашают и суд будет давать оценку тому, каким показаниям они больше верят. Слова Хугаева на первом допросе о том, что он подписал протокол не читая, это все бред и глупости. Аудио и видео – запись допросов по закону не ведется. Факт изменения Хугаевым показаний не влияет на существо дела. Суд будет делать выводы какие показания он считает более правдивыми. Это суд должен будет расписать в своем приговоре", – пояснила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат потерпевшей стороны Фатима Гатагонова.

В ходе допроса в понедельник, 18 ноября, подсудимый Андрей Джиоев также пояснил суду, что протокол первичного допроса он подписывал не читая.

Следующее судебное заседание состоится 21 ноября.

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