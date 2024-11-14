Подсудимый Хугаев отказался от показаний о допросе Инала Джабиева

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Обвиняемый Марат Хугаев во время следствия говорил, что допрашивал Инала Джабиева в связи с покушением на министра, но в суде заявил, что не задавал ему вопросов об этом и не убеждал признаться в преступлении.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября суд по делу о смерти Инала Джабиева отказался приобщить к материалам дела показания обвиняемого Заура Гогичаева, так как во время следствия он дал их без адвоката. Юристы отметили, что этой лазейкой могут воспользоваться и другие обвиняемые, и в дело в итоге может быть развалено. 4 ноября в суде был допрошен обвиняемый Сергей Козонов. Обвиняемые по делу о смерти Инала Джабиева в суде ссылаются на провалы в памяти, но представителям потерпевших удалось добиться оглашения большинства протоколов допроса.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

На заседании в Цхинвальском городском суде 13 ноября был допрошен еще один из восьми обвиняемых, Марат Хугаев. Он сообщил, что в день смерти Джабиева, 28 августа 2020 года, не должен был находиться на работе, так как заранее взял выходной. Тем не менее, утром его вызвал на работу начальник, - Джумбер Бибилов, также обвиняемый по делу.

“Там проходило совещание, где сказали, что к нам доставят Инала Джабиева и Николая Цховребова, и что в целом картина ясна, и о покушении на Наниева все известно, что имеются видеозаписи и иные доказательства, но возможно задержанные захотят что-то сказать”, - цитирует слова Хугаева информагентство РЕС.

По словам Хугаева, после совещания он встретил Джабиева в кабинете на первом этаже и последний “просил его не беспокоить”. Затем, как утверждает подсудимый, он вышел в город купить еды и выполнить ряд поручений. Вернувшись через некоторое время, Хугаев снова зашел к Джабиеву, спросив, не захотел ли тот дать показания. На вопрос, не голоден ли он, Джабиев ответил отрицательно.

Вновь отлучившись, Хугаев лишь через некоторое время вернулся в свой кабинет на втором этаже, потом услышал на первом этаже крики и побежал вниз. Встретив Заура Гогичаева, также обвиняемого, Хугаев узнал, что Джабиеву плохо и что он находится в спортзале.

«Спустившись туда, я увидел Инала, лежащего на полу, он плохо дышал и изо рта выходила жидкость, похожая на пену или рвоту. Потом прибежали и остальные сотрудники, и все оказывали ему первую помощь до приезда скорой помощи. Я ему делал искусственное дыхание. Когда приехала скорая помощь, у одного из медиков, который делал Джабиеву укол, дрожали руки. После врачи сказали, что больше ничем не смогут помочь и его надо везти в больницу, что и было сделано», - рассказал Марат Хугаев. По его утверждениям, о смерти Джабиева он и его коллеги узнали лишь позднее.

Адвокат Фатима Гатагонова обратила внимание на противоречия в показаниях Хугаева и попросила огласить его показания, данные в сентября 2020 года. Из этих показаний следовало, что Марат Хугаев допрашивал Джабиева об обстоятельствах покушения на Наниева, тогда как в суде обвиняемый заявлял, что не спрашивал Джабиева об этом. После оглашения предыдущих показаний Хугаев отказался подтвердить их, заявив, что подписал их, не читая.

На заседании 18 ноября планируется допрос подсудимого Андрея Джиоева.

Новости о расследовании дела и о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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