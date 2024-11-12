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19:13, 12 ноября 2024

Адвокат рассказала о сложностях процесса по делу Джабиева

Похороны Инала Джабиева. Фото: Северо-Осетинский информационный сайт «Основа» https://osnova.news/n/9789/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обвиняемые по делу о смерти Инала Джабиева в суде ссылаются на провалы в памяти, однако представителям потерпевших удалось добиться оглашения большинства протоколов допроса. Ацамаз Наниев, чье дело выделено в отдельное производство, не находится в зоне военной операции.

Как писал  "Кавказский узел", 30 октября суд по делу о смерти Инала Джабиева отказался приобщить к материалам дела показания обвиняемого Заура Гогичаева, так как во время следствия он дал их без адвоката. Юристы отметили, что этой лазейкой могут воспользоваться и другие обвиняемые, и в дело в итоге может быть развалено.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Очередное слушание по делу смерти Инала Джабиева, на котором был опрошен обвиняемый Алан Багаев, состоялось 11 ноября. Адвокат Фатима Гатагонова, представляющая интересы вдовы Джабиева Оксаны Сотиевой, рассказала, что обвиняемые на заседаниях часто смеются и не скрывают веселья. "Обстановка была как обычно – обвиняемым было очень весело", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла"

Алан Багаев дал показания в суде, по его словам он допрашивал Джабиева «по-братски», рассказала Гатагонова.  "У Алана Багаева была «ретроградная амнезия» – здесь помню, там не помню. Я ему задаю вопрос -  вы к делу готовились, вы свои показания читали? Отвечает - нет, а зачем они мне нужны?  В  УПК есть такое понятие, если подсудимый отвечает «не помню» -  это не основание для того чтобы огласить их показания. Но если они разнятся, если существенные противоречия, мы можем их огласить. Он сказал, что  был 28 августа на работе, что он был у Джумбера Бибилова, что Бибилов  сообщил ему, что привезут сейчас Джабиева и Цховребова и что "надо с ними поработать". Я его спросила, был ли он включен в состав следственной группы по раскрытию преступления в отношении покушения на министра Наниева. Он сказал, что нет. А на вопрос, каким образом проводил беседу с подозреваемыми, ответил  - «по-братски». Показания Багаева мы не смогли огласить потому что его основное обвинение было со стороны Кулумбегова, а я его интересы не представляю",  – рассказала "Кавказскому узла" Гатагонова.

2 сентября 2024 года обвиняемый Ацамаз Наниев, бывший сотрудник криминальной милиции и родной племянник бывшего министра внутренних дел Игоря Наниева, не явился на заседание суда. Цхинвальский горсуд потребовал обеспечить его явку, но 5 сентября 2024 года Наниев вновь не пришел на заседание, а его адвокат заявил, что подсудимый заключил контракт с Минобороны и уехал в зону военной операции на Украине.

По сведениям Гатагоновй Ацамаз Наниев не находится на СВО. "Его увидели здесь, в городе, потом мы направили запрос в прокуратуру, прокуратура направила запрос в таможню и он реально делал на таможне ввоз", – сказала адвокат.  Также Гатагонова пояснила, что в Южной Осетии нет законов об СВО аналогичных российским, которые позволяют осужденным, обвиняемым и подследственным отправить в зону военной операции.

"Как скоро у нас будет решение  мы еще не знаем, потому как уже никто не сидит и никто не торопится. Они просят признавать протоколы недействительными, но они и в действительных  наговорили достаточно. Против Наниева выделили дело в отдельное производство и поэтому мы не знаем, когда его будут рассматривать", - подчеркнула она.

"Нам удалось огласить показания и Козонова, Сланова  и Гогичаева. Так что пока с трудом мы вытягиваем. Они приняли такую позицию  «я ничего не помню». Но это не самый лучший вариант", - указала она.

Новости о расследовании дела и о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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