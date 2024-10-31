Юристы указали на угрозу развала дела о смерти Инала Джабиева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отказался приобщить к материалам дела показания одного из обвиняемых по делу о смерти Инала Джабиева Заура Гогичаева, так как во время следствия он дал их без адвоката. Юристы отметили, что этой лазейкой могут воспользоваться и другие обвиняемые, и дело в итоге может быть развалено.

Как информировал "Кавказский узел", 28 октября в Цхинвальском суде завершился допрос Заура Гогичаева по делу о смерти Инала Джабиева. Подсудимый рассказал, что застал Джабиева в спортзале живым, а прокурор заявил, что его показания не соответствуют действительности, так как к тому времени Джабиев был уже мертв.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Один из обвиняемых по делу о смерти Инала Джабиева Заур Гогичаев затруднился ответить на большинство вопросов во время допроса на суде. В связи с этим обвинение ходатайствовало об оглашении его показаний от 29 августа 2020 года в качестве подозреваемого. Однако суд согласился с доводами защиты и признал эти показания недействительными, так как во время допроса не присутствовал защитник и свои показания Гогичаев не подтвердил, передал корреспондент "Кавказского узла".

Суд отказал стороне обвинения в соответствии с законом, хотя это действие и является неудовлетворительным для потерпевшей стороны, отметила вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева. "Дело даже не в том, считаем ли мы правомочными действия суда. Все по закону. Протоколы того допроса были признаны судом недопустимыми доказательствами по закону", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Гогичаев был допрошен как подозреваемый, а не как свидетель, а значит, должен был присутствовать адвокат. Сейчас обвиняемые этим воспользовались, продолжила Сотиева.

"Во что он (Инал Джабиев) был одет, они помнят, а что с ним делали, не помнят. На "не помню" никакого процессуального действия нет. Если есть существенные расхождения и противоречия в показаниях обвиняемого и его ответах на суде, то суд может разрешить прокурору зачитать его показания, данные ранее. Мы уверены, что остальные точно так же будут "ничего не помнить", – подчеркнула Оксана Сотиева.

Судебный процесс по делу о смерти Джабиева остался вне внимания общественности и СМИ Южной Осетии, отметила преподаватель Юго-Осетинского государственного университета, правозащитница Фатима Маргиева.

"Такое ощущение, что это целенаправленное замалчивание. Даже не замалчивание, а попытка прикрыть это страшное преступление. Такое ощущение, что средствам массовой информации республики было дано указание этим делом больше не заниматься и не интересоваться. Хотя, это преступление фактически привело к смене власти и другим важным событиям в нашей республике. Мы надеялись, что и судебные органы, и прокуратура, и милиция сделают выводы из всего, что произошло. Однако, это незаметно", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Маргиева считает неслучайным, что одному из обвиняемых – Ацамазу Наниеву – удалось уехать из Южной Осетии. "Мне кажется идет целенаправленный развал дела, и я не удивлюсь, если все приведет к полному развалу дела. Я допускаю, что всех оправдают и не окажется вообще виновных", – заявила правозащитница.

Дело о смерти Джабиева уже развалено. Решение суда признать показания Гогичаева недопустимым доказательством – логично и предсказуемо. Следователи должны были это знать и учитывать, отметил на условиях анонимности юрист из Южной Осетии.

"Они допрашивали подозреваемого в тяжком преступлении. Если бы речь еще шла о преступлении средней тяжести, то можно было бы допрашивать без адвоката. Сам допрашиваемый может отказаться. Но не в этом случае. В таких тяжких или особо тяжких преступлениях адвокат должен обязательно присутствовать во время допроса, даже если подозреваемый отказывается", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Следователь, проводивший допрос, мог в силу непрофессионализма ошибиться, но дело ведь потом в суд отправлял не следователь, а прокурор. Это еще одно упущение, обратил внимание юрист.

Новости о расследовании дела и о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.