Главная   /   Лента новостей
18:45, 2 февраля 2026

Десять воспитанников детсада отравились угарным газом в дагестанском селе

Машина скорой помощи. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Воспитанники частного детского сада в селе Параул госпитализированы с отравлением угарным газом. Следственный комитет отчитался о возбуждении уголовного дела. 

Об отравлении дошкольников в Парауле стало известно сегодня днем. В первых сообщениях об инциденте сообщалось о пяти пострадавших детях, позже число пострадавших выросло.

Из частного детсада в селе Параул с отравлением угарным газом были госпитализированы десять детей, сообщил ТАСС. "После жалоб на тошноту и слабость малышей забрали в больницу Карабудахкентского района. Предварительно, утечка произошла из-за неисправного оборудования", - пишет Telegram-канал Mash Gor. 

Пострадали дети в возрасте от одного года до четырех лет, отмечает со ссылкой на источник в республиканском МЧС "Сапа Кавказ". По данным Telegram-канала 112, пострадавшие дети находятся в состоянии средней тяжести. 

Следственный комитет в Дагестане отчитался о возбуждении уголовного дела об отравлении детей в Карабудахкентском районе. По информации ведомства, решение принято на основании публикаций, обнаруженных следователями в сети. 

“Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего”, - сообщил официальный Telegram-канал Следкома Дагестана. При этом в ведомстве не уточнили, по какой статье возбуждено дело. 

Прокуратура Дагестана также отчиталась о начале проверки в связи с инцидентом. Минздрав Дагестана на состоянию на 18.30 мск сегодня не публиковал информации о происшествии в Парауле и данных о состоянии пострадавших детей.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане регулярно расследуются инциденты, связанные с неисправностью газового оборудования. Так, в ноябре 2025 года три человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в частном доме в Буйнакском районе. 

Летом 2025 года трагическое происшествие случилось в селе Нижний Джегунтай Буйнакского района, где при взрыве газа получили ожоги мать и четверо детей. Трое из пострадавших детей погибли. Глава Дагестана Сергей Меликов тогда пообещал финансовую помощь семье, назвав причиной инцидента нарушение правил безопасности при подключении газового оборудования. 

Автор: "Кавказский узел"

