Десять воспитанников детсада отравились угарным газом в дагестанском селе
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Воспитанники частного детского сада в селе Параул госпитализированы с отравлением угарным газом. Следственный комитет отчитался о возбуждении уголовного дела.
Об отравлении дошкольников в Парауле стало известно сегодня днем. В первых сообщениях об инциденте сообщалось о пяти пострадавших детях, позже число пострадавших выросло.
Из частного детсада в селе Параул с отравлением угарным газом были госпитализированы десять детей, сообщил ТАСС. "После жалоб на тошноту и слабость малышей забрали в больницу Карабудахкентского района. Предварительно, утечка произошла из-за неисправного оборудования", - пишет Telegram-канал Mash Gor.
Пострадали дети в возрасте от одного года до четырех лет, отмечает со ссылкой на источник в республиканском МЧС "Сапа Кавказ". По данным Telegram-канала 112, пострадавшие дети находятся в состоянии средней тяжести.
Следственный комитет в Дагестане отчитался о возбуждении уголовного дела об отравлении детей в Карабудахкентском районе. По информации ведомства, решение принято на основании публикаций, обнаруженных следователями в сети.
“Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего”, - сообщил официальный Telegram-канал Следкома Дагестана. При этом в ведомстве не уточнили, по какой статье возбуждено дело.
Прокуратура Дагестана также отчиталась о начале проверки в связи с инцидентом. Минздрав Дагестана на состоянию на 18.30 мск сегодня не публиковал информации о происшествии в Парауле и данных о состоянии пострадавших детей.
Как писал "Кавказский узел", в Дагестане регулярно расследуются инциденты, связанные с неисправностью газового оборудования. Так, в ноябре 2025 года три человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в частном доме в Буйнакском районе.
Летом 2025 года трагическое происшествие случилось в селе Нижний Джегунтай Буйнакского района, где при взрыве газа получили ожоги мать и четверо детей. Трое из пострадавших детей погибли. Глава Дагестана Сергей Меликов тогда пообещал финансовую помощь семье, назвав причиной инцидента нарушение правил безопасности при подключении газового оборудования.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.