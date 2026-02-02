Десять воспитанников детсада отравились угарным газом в дагестанском селе

Воспитанники частного детского сада в селе Параул госпитализированы с отравлением угарным газом. Следственный комитет отчитался о возбуждении уголовного дела.

Об отравлении дошкольников в Парауле стало известно сегодня днем. В первых сообщениях об инциденте сообщалось о пяти пострадавших детях, позже число пострадавших выросло.

Из частного детсада в селе Параул с отравлением угарным газом были госпитализированы десять детей, сообщил ТАСС. "После жалоб на тошноту и слабость малышей забрали в больницу Карабудахкентского района. Предварительно, утечка произошла из-за неисправного оборудования", - пишет Telegram-канал Mash Gor.

Пострадали дети в возрасте от одного года до четырех лет, отмечает со ссылкой на источник в республиканском МЧС "Сапа Кавказ". По данным Telegram-канала 112, пострадавшие дети находятся в состоянии средней тяжести.

Следственный комитет в Дагестане отчитался о возбуждении уголовного дела об отравлении детей в Карабудахкентском районе. По информации ведомства, решение принято на основании публикаций, обнаруженных следователями в сети.

“Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего”, - сообщил официальный Telegram-канал Следкома Дагестана. При этом в ведомстве не уточнили, по какой статье возбуждено дело.

Прокуратура Дагестана также отчиталась о начале проверки в связи с инцидентом. Минздрав Дагестана на состоянию на 18.30 мск сегодня не публиковал информации о происшествии в Парауле и данных о состоянии пострадавших детей.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане регулярно расследуются инциденты, связанные с неисправностью газового оборудования. Так, в ноябре 2025 года три человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в частном доме в Буйнакском районе.

Летом 2025 года трагическое происшествие случилось в селе Нижний Джегунтай Буйнакского района, где при взрыве газа получили ожоги мать и четверо детей. Трое из пострадавших детей погибли. Глава Дагестана Сергей Меликов тогда пообещал финансовую помощь семье, назвав причиной инцидента нарушение правил безопасности при подключении газового оборудования.