RU
Лента новостей
15:01, 28 января 2026

Третья атака на силовиков за девять месяцев прозошла в Дагестане

Сотрудники силовых структур. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Источники в силовых органах заявили о перестрелке, в ходе которой были убиты два неизвестных, якобы открывших огонь по правоохранителям. Это нападение на силовиков стало третьим с мая 2025 года, когда произошла атака в Махачкале с большим числом жертв.

Как писал "Кавказский узел", предыдущее нападение на силовиков в Дагестане произошло, когда неизвестный мужчина вечером 30 ноября 2025 года замахнулся ножом на силовика на КПП "Джемикентский" под Дербентом. Сотрудник полиции открыл огонь, нападавший убит.

В Дагестане двое боевиков убиты в ходе перестрелки. "Предварительно, на территории Карабудахкентского района двое неизвестных открыли стрельбу в правоохранителей, ответным огнем они нейтрализованы. Возбуждено дело", - сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах республики. 

Аналогичное сообщение со ссылкой на свои источники опубликовал «Интерфакс». Сайт и телеграм-канал МВД по Дагестану по состоянию на 14.55 мск информации об инциденте не содержат. 

На окраине села Уллубийаул в Карабудахкентском районе при проверке машины двое молодых людей, 18 и 20 лет, открыли стрельбу в сторону силовиков. Стрелков убили ответным огнем, из их машины изъяли карабин, два пистолета с патронами и самодельное взрывное устройство, начиненное гайками, сообщил телеграм-канал «Сапа» со ссылкой на свои источники.

Издание также опубликовало фото темно-серого автомобиля ВАЗ-2115, предположительно, из которого был открыт огонь по силовикам. Судя по опубликованному фото, автомобиль выглядит целым: на кузове не заметно следов попаданий пуль или осколков. Стекла визуально не повреждены, фары и другие внешние элементы также выглядят целыми. Явных признаков обстрела на машине не видно.

Отсутствие свидетельств перестрелки на автомобиле потерпевших напомнило о предыдущем случае нападения на силовиков на КПП "Джемикентский" в ноябре 2025 года, когда также были озвучены вопросы, было ли это реальное нападение на силовика или просто фабрикация дела.  «К сожалению, силовые структуры не опубликовали записи с видеорегистраторов, которые бывают на груди у сотрудников ДПС/ППС, тем более несущих дежурство на КПП. У каждого нападения бывает свой мотив: если напал с целью свержения власти, то это террорист. А если нападение было связано, скажем так, личной неприязнью к конкретному человеку, безотносительно, полицейский он или нет, то это остается просто нападением», - сказал ранее дагестанский журналист корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности.

Третья атака на силовиков с мая 2025 года

По данным "Кавказского узла", основанным на собственных материалах и информации из открытых источников, нападение силовиков стало третьим с мая 2025 года, когда произошло нападение на силовиков в Махачкале.

Тогда в перестрелке погибли двое полицейских, получили ранения еще два силовика и трое мирных жителей. Следком объявил, что один из нападавших выжил и находится в больнице, а также признал вину. 12 мая он был взят под арест по обвинениям в покушении на правоохранителей, хищении оружия и угоне машины, следствие сообщило об уголовном деле. Силовики признали нападение на наряд ДПС в Махачкале 5 мая терактом и пришли к выводу, что участники атаки планировали ее около полугода. 

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, взрывов и похищений людей в Дагестане.

