Нападение на полицейских в Махачкале признано терактом

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Участники нападения в Махачкале планировали теракт около полугода, пришли к выводу силовики. Глава Дагестана пообещал представить полицейских к наградам.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая произошло нападение на наряд ДПС в Махачкале, полицейские были обстреляны из автоматов. В перестрелке погибли двое полицейских, получили ранения еще два силовика и трое мирных жителей. Следком объявил, что один из нападавших выжил и находится в больнице, а также признал вину. 12 мая он был взят под арест по обвинениям в покушении на правоохранителей, хищении оружия и угоне машины.

По неофициальным данным, в нападении участвовали Ахмед Алимагомедов и Батал Магомедов, оба 2000 года рождения. По словам источника издания, они уроженцы Дагестана, оба ранее не попадали в поле зрения спецслужб.

Следком Дагестана 13 мая признал нападение на правоохранителей в Махачкале террористическим актом, возбудив уголовное дело по соответствующим статьям.

По информации ведомства, двое жителей Дагестана заранее планировали посягательство на силовиков, совершенное 5 мая. С этой целью они “не позднее декабря 2024 года создали террористическое сообщество”, - к такому выводу следствие пришло после изучения материалов республиканского управления ФСБ и центра “Э”, говорится в публикации официального Telegram-канала.

Уголовные дела, возбужденные ранее в связи с инцидентом, объединены в одном производстве с новым делом о теракте и создании террористического сообщества (часть 3 статьи 205 и часть 1 статьи 205.4 УК России).

Нападение на полицейских в Махачкале, в отличие от теракта в июне 2024 года, не выглядит тщательно подготовленным, а полицейские на посту были выбраны для атаки как наиболее доступная цель, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил на совещании с подчиненными 13 мая, что полицейские, “отразившие нападение 5 мая”, будут представлены к государственным наградам, проинформировала пресс-служба его администрации.

Он также сообщил, что семьям погибших полицейских выплатят по 1 млн рублей, а пострадавшим, в зависимости от тяжести ранений, - до 500 тысяч рублей.

Нападение на силовиков в Махачкале стало по меньшей мере третьим за два месяца вооруженным инцидентом в Дагестане. С мая 2022 года в республике произошло семь аналогичных инцидентов: два зафиксировано в 2024 году, еще по одному - в мае 2023 года и в мае 2022-го. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2025 годы)".

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