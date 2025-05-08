Характер нападений в Дагестане демонстрирует отсутствие системных боевиков

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Нападение на полицейских в Махачкале, в отличие от теракта в июне 2024 года, не выглядит тщательно подготовленным, гражданские жертвы были явно случайными, а полицейские на посту выбраны для атаки как наиболее доступная цель.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая произошло нападение на наряд ДПС в Махачкале: полицейские были обстреляны из автоматов. В перестрелке погибли двое полицейских, получили ранения еще два силовика и три мирных жителя, в том числе женщина и 17-летняя девушка. Следком объявил, что один из нападавших выжил и находится в больнице, а также признал вину. По словам источника в силовых структурах, нападавшие выбрали для нападения момент, когда полицейские оформляли ДТП, но сами они эту аварию не инсценировали.

Нападение в Махачкале и другие недавние вооруженные инциденты в Дагестане связаны между собой лишь косвенно, хотя исходят из общих предпосылок, которые власти так и не устранили за годы борьбы с подпольем - социальной несправедливости и правовых проблем, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Нападение на силовиков в Махачкале и сложившуюся в последние месяцы ситуацию с активностью боевиков и безопасностью в республике “Кавказскому узлу” прокомментировали председатель Независимого профсоюза работников внутренних дел и прокуратуры Магомед Шамилов, журналисты Идрис Юсупов 1 и Ильяс Богатырев, военный эксперт Александр Храмчихин и бывший следователь СК, адвокат Тимофей Широков.

Бессистемность инцидентов исключает существование организованного подполья

Вооруженные инциденты, произошедшие в Дагестане в течение последних месяцев, являются спорадическими вспышками нарастающей напряженности в дагестанском обществе, уверен Магомед Шамилов.

"Есть такая аварская поговорка: если хан завязывает рты народу, то развязываются руки. Такое положение можно сказать сегодня в Дагестане. Например, дяде Рамазану (Рамазану Рабаданову - прим. “Кавказского узла”) подкинули гранаты и как говорится, завязали рот. Этим же не только Рамазану закрыли рот, а и всему демократическому обществу", - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Организованного вооруженного подполья, как и какой-либо политической оппозиции, в Дагестане сейчас нет, убежден Шамилов. “Нет тех, за кем шел бы народ и кто представлял бы угрозу для руководства. В то же время у людей есть поводы для недовольства, но сказать, что это перерастает в ненависть, нельзя. Хотя в Москве есть те, кто так считает: недавно я видел ролик, где Никита Михалков, который общается с Путиным на “ты”, говорит, что Россия непокорных, в том числе Кавказ, может опять огнем и мечом покорить. Это показывает политику Москвы в отношении Кавказа", - отметил Шамилов.

Перестрелке в Махачкале предшествовали апрельский вооруженный инцидент в Дербенте и мартовская КТО в махачкалинском поселке Семендер. 23 апреля в Дербенте водитель автомобиля отказался останавливаться по требованию силовиков, совершил наезд на одного из них и открыл огонь, ранив одного из полицейских. Правоохранители застрелили водителя. Позднее было объявлено, что убитый готовил теракт в отделе МВД вместе с другими жителями республики, а четверо подозреваемых задержаны. В начаое мая ФСБ отчиталось, что в Хасавюрте предотвращен намеченный на 9 мая теракт против сотрудников правоохранительных органов, а готовившая его женщина задержана.

По его оценке, все происходящие вооруженные инциденты носят индивидуальный характер и между собой не связанные. "Это происходит из-за случаев беззакония и произвола. Люди могут, как говорится, “слететь с катушек”. Люди, считающие себя мужчинами, кавказцами, имеющими честь и достоинство, не могут прощать, когда переходят границы. Вот тогда происходят такие инциденты”, - пояснил Шамилов.

Правоохранительным органам, по его мнению, не хватает профессионализма, и последний инцидент свидетельствует именно об этом. "То, что произошло — это брак в работе органов. Задержание должно происходить по правилам. К примеру, известно, что следует машина с вооруженными злоумышленниками. Есть оперативный дежурный, весь город обеспечен на 100% видеокамерами, каждый патрульный экипаж осведомлен. Нужно сопровождать эту машину в безопасное место, где нет или мало людей, и уже там проводить задержания”, - считает Шамилов.

В существовании организованного подполья в Дагестане сомневается и Идрис Юсупов. "Нет никаких признаков существования именно организованного, с внутренними связями между группами или связанного с какими-то международными террористическими организациями, подполья", - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Сходства и различия с терактом на Троицу

Нападение на силовиков в Махачкале, по мнению журналиста, уместно сравнивать только с терактом, произошедшим в июне 2024 года, - а КТО в Семендере, нападение в Дербенте, якобы предотвращенный теракт в Хасавюрте не имеют доказательств связи между собой.

"Несмотря на все эти события последних месяцев, это нападение на полицейских является, после прошлогоднего теракта, первым нападением, в котором пострадали люди, были убиты и полицейские, и нападавший. Мы можем судить только по официальным сообщениям - пока непонятно, были ли у нападавших сообщники или нет, пока ждем официального подтверждения. О других инцидентах последних месяцев нет подробной информации: так, в Дербенте, помимо официального сообщения, ходят какие-то слухи, но не подтвержденные, и даже тех четырех людей, которых якобы задержали при подготовке теракта, не показали. Неясно, что им вменяется, никаких данных нет, - раньше хотя бы показывали какую-то оперативную съемку, или имена фигурировали, а сейчас непонятно. То же самое с этой задержанной девушкой в Хасавюрте", - рассказал Юсупов.

Место нового нападения на силовиков он, при этом, не связывает с прошлогодним терактом, который произошел поблизости. "В прошлом году, помимо нападений на полицейских, одной из основных целей боевиков заявлялось именно нападение на церкви и на синагоги. Сначала основное нападение произошло, а потом уже пошла перестрелка с полицейскими. Тогда все началось не в этой локации конкретно, - в этом районе случилась окончательная перестрелка, но начались эти все события в других местах. Боевики и силовики проделали довольно длинный путь. А то, что вчерашнее нападение было примерно в этом же районе, это, возможно, совпадение", - сказал Юсупов.

Ни одна из сторон, по итогам этого инцидента, не может, по мнению журналиста, считаться эффективной и успешной. "В прошлогоднем теракте была более организованная группа: было видно, что те нападавшие подготовились, что у них какие-то навыки стрельбы имеются. А сейчас, как я понимаю, эти нападавшие даже не имели огнестрельного оружия, а вероятно отняли его у полицейских, используя ножи. Да, полицейский смог отнять нож, было видно, что силовики пытались их окружить, потом шла перестрелка, - но учитывая, что погибли два сотрудника полиции, вряд ли это возможно назвать эффективными действиями”, - указал он.

Гражданские жертвы случайны

Журналист полагает, что жертвы среди гражданских были случайными и обусловлены неуместной активностью зевак. Он сомневается, что боевики ставили цель убить или ранить прохожих. "При использовании огнестрельного оружия среди множества проходящих людей жертв могло бы быть гораздо больше. Я думаю, пострадавшие попали под перекрестный огонь или под рикошет, и неясно, чьим огнем они были ранены. Это уже вопрос поведения в таких ситуациях: было очень много людей, которые снимали происходящее из окон своих квартир и на улице, даже видно было по видео, что они как будто пытались принять какое-то участие, помогать полицейским, в том числе с большим риском для своей жизни. Это тоже характерная часть перестрелки 5 мая, что люди так себя вели, несмотря на опасность для жизни", - подчеркнул Юсупов.

Об организованном вооруженном подполье в Дагестане сегодня не идет речи, уверен Ильяс Богатырев. "Это какая-то случайность, люди горячие и именно так реагируют в регионе на полицию. Я думаю, что никакой организованного сопротивления, противоборства со властями нет”, - сказал он “Кавказскому узлу”.

Журналист также считает, что мирные жители пострадали случайно или по собственной безалаберности. "Зевак, ротозеев, интересующихся, что там происходит, всегда в таких случаях находится очень много вокруг. А сейчас тем более - со смартфоном любой хочет что-то зафиксировать, а может быть даже на этом что-то от информационных агентств заработать, за какое-то конкретное видео. Такое происходит не каждый день и зафиксировать хотят все, а для этого подползают поближе. Естественно попадают под перекрестный огонь, под осколки какие-то, под шальные пули. Я уверен, что ни с той, ни с другой стороны целенаправленной стрельбы по гражданским не было", - пояснил Богатырев.

Он подтвердил, что за последнее десятилетие стиль работы правоохранительных органов в Дагестане изменился - произвольные задержания и пытки задержанных перестали быть рутиной, поэтому массовой системной неприязни к полиции население уже не испытывает.

По неофициальным данным, в нападении участвовали Ахмед Алимагомедов и Батал Магомедов, оба 2000 года рождения. По словам источника издания, они уроженцы Дагестана, оба ранее не попадали в поле зрения спецслужб.

"Структуры поменялись, и если даже имеют место такие инциденты, они происходят именно случайно. Если бы это было организовано против системы, это было бы направлено не на дежурящих у перекрестка, - они обычно бывают младшего офицерского состава и рядовые. Если бы было такле целенаправленное действие относительно среднего или высшего управляющего звена МВД, тогда понятно, что у нападавших эта система вызывает ненависть. А тут против конкретных людей, рядовых, их сверстников, была направлена эта вспышка гнева", - резюмировал Богатырев.

Боевики выбирают "легкие мишени" среди силовиков

Систематичности в происходящих в Дагестане нападениях на полицейских не усматривает и Александр Храмчихин - он отметил, что сейчас, в отличие от прошлых лет, когда происходило “множество нападений”, такие случаи редки. Эксперт полагает, что боевики считают полицейских более доступной и удобной целью для нападения, чем военных или представителей иных силовых структур, - и ненависти к полицейским может быть больше, потому что они на виду и “свои”. "Влезть в голову нападавших мне сложно, но подозреваю, что они борются с теми, кого считают предателями своих рядов, - хотя это только предположение, не более того", - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Вне зоны активных боевых действий население редко пересекается с военными, поэтому внимание нападавших чаще направлено на полицейских, указывает Тимофей Широков. “Когда военные где-то там гарнизонами стоят, ты с ними особо не пересекаешься, ты их и не видишь, не ощущаешь. Зато ты ощущаешь ментов и, соответственно, ФСБшников, по последние, как правило, не “светятся” и на постах не стоят. Наиболее доступными получаются (полицейские) и у простого населения есть зуб на них, - пояснил он.

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