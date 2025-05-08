Характер нападений в Дагестане демонстрирует отсутствие системных боевиков
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Нападение на полицейских в Махачкале, в отличие от теракта в июне 2024 года, не выглядит тщательно подготовленным, гражданские жертвы были явно случайными, а полицейские на посту выбраны для атаки как наиболее доступная цель.
Как писал "Кавказский узел", 5 мая произошло нападение на наряд ДПС в Махачкале: полицейские были обстреляны из автоматов. В перестрелке погибли двое полицейских, получили ранения еще два силовика и три мирных жителя, в том числе женщина и 17-летняя девушка. Следком объявил, что один из нападавших выжил и находится в больнице, а также признал вину. По словам источника в силовых структурах, нападавшие выбрали для нападения момент, когда полицейские оформляли ДТП, но сами они эту аварию не инсценировали.
Нападение в Махачкале и другие недавние вооруженные инциденты в Дагестане связаны между собой лишь косвенно, хотя исходят из общих предпосылок, которые власти так и не устранили за годы борьбы с подпольем - социальной несправедливости и правовых проблем, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.
Нападение на силовиков в Махачкале и сложившуюся в последние месяцы ситуацию с активностью боевиков и безопасностью в республике “Кавказскому узлу” прокомментировали председатель Независимого профсоюза работников внутренних дел и прокуратуры Магомед Шамилов, журналисты Идрис Юсупов и Ильяс Богатырев, военный эксперт Александр Храмчихин и бывший следователь СК, адвокат Тимофей Широков.
Бессистемность инцидентов исключает существование организованного подполья
Вооруженные инциденты, произошедшие в Дагестане в течение последних месяцев, являются спорадическими вспышками нарастающей напряженности в дагестанском обществе, уверен Магомед Шамилов.
"Есть такая аварская поговорка: если хан завязывает рты народу, то развязываются руки. Такое положение можно сказать сегодня в Дагестане. Например, дяде Рамазану (Рамазану Рабаданову - прим. “Кавказского узла”) подкинули гранаты и как говорится, завязали рот. Этим же не только Рамазану закрыли рот, а и всему демократическому обществу", - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.
Организованного вооруженного подполья, как и какой-либо политической оппозиции, в Дагестане сейчас нет, убежден Шамилов. “Нет тех, за кем шел бы народ и кто представлял бы угрозу для руководства. В то же время у людей есть поводы для недовольства, но сказать, что это перерастает в ненависть, нельзя. Хотя в Москве есть те, кто так считает: недавно я видел ролик, где Никита Михалков, который общается с Путиным на “ты”, говорит, что Россия непокорных, в том числе Кавказ, может опять огнем и мечом покорить. Это показывает политику Москвы в отношении Кавказа", - отметил Шамилов.
Перестрелке в Махачкале предшествовали апрельский вооруженный инцидент в Дербенте и мартовская КТО в махачкалинском поселке Семендер. 23 апреля в Дербенте водитель автомобиля отказался останавливаться по требованию силовиков, совершил наезд на одного из них и открыл огонь, ранив одного из полицейских. Правоохранители застрелили водителя. Позднее было объявлено, что убитый готовил теракт в отделе МВД вместе с другими жителями республики, а четверо подозреваемых задержаны. В начаое мая ФСБ отчиталось, что в Хасавюрте предотвращен намеченный на 9 мая теракт против сотрудников правоохранительных органов, а готовившая его женщина задержана.
По его оценке, все происходящие вооруженные инциденты носят индивидуальный характер и между собой не связанные. "Это происходит из-за случаев беззакония и произвола. Люди могут, как говорится, “слететь с катушек”. Люди, считающие себя мужчинами, кавказцами, имеющими честь и достоинство, не могут прощать, когда переходят границы. Вот тогда происходят такие инциденты”, - пояснил Шамилов.
Правоохранительным органам, по его мнению, не хватает профессионализма, и последний инцидент свидетельствует именно об этом. "То, что произошло — это брак в работе органов. Задержание должно происходить по правилам. К примеру, известно, что следует машина с вооруженными злоумышленниками. Есть оперативный дежурный, весь город обеспечен на 100% видеокамерами, каждый патрульный экипаж осведомлен. Нужно сопровождать эту машину в безопасное место, где нет или мало людей, и уже там проводить задержания”, - считает Шамилов.
В существовании организованного подполья в Дагестане сомневается и Идрис Юсупов. "Нет никаких признаков существования именно организованного, с внутренними связями между группами или связанного с какими-то международными террористическими организациями, подполья", - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.
Сходства и различия с терактом на Троицу
Нападение на силовиков в Махачкале, по мнению журналиста, уместно сравнивать только с терактом, произошедшим в июне 2024 года, - а КТО в Семендере, нападение в Дербенте, якобы предотвращенный теракт в Хасавюрте не имеют доказательств связи между собой.
23 июня 2024 года, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православные храмы. В результате погибло не менее 22 человек, 46 получили ранения. Следователи считают, что группировку, участники которой совершили нападения, создал сын главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. "Кавказский узел" подготовил справки "Главное об участниках атак в Махачкале и Дербенте" и "Нападения на церковь, синагоги и силовиков в Дагестане".
"Несмотря на все эти события последних месяцев, это нападение на полицейских является, после прошлогоднего теракта, первым нападением, в котором пострадали люди, были убиты и полицейские, и нападавший. Мы можем судить только по официальным сообщениям - пока непонятно, были ли у нападавших сообщники или нет, пока ждем официального подтверждения. О других инцидентах последних месяцев нет подробной информации: так, в Дербенте, помимо официального сообщения, ходят какие-то слухи, но не подтвержденные, и даже тех четырех людей, которых якобы задержали при подготовке теракта, не показали. Неясно, что им вменяется, никаких данных нет, - раньше хотя бы показывали какую-то оперативную съемку, или имена фигурировали, а сейчас непонятно. То же самое с этой задержанной девушкой в Хасавюрте", - рассказал Юсупов.
Место нового нападения на силовиков он, при этом, не связывает с прошлогодним терактом, который произошел поблизости. "В прошлом году, помимо нападений на полицейских, одной из основных целей боевиков заявлялось именно нападение на церкви и на синагоги. Сначала основное нападение произошло, а потом уже пошла перестрелка с полицейскими. Тогда все началось не в этой локации конкретно, - в этом районе случилась окончательная перестрелка, но начались эти все события в других местах. Боевики и силовики проделали довольно длинный путь. А то, что вчерашнее нападение было примерно в этом же районе, это, возможно, совпадение", - сказал Юсупов.
Ни одна из сторон, по итогам этого инцидента, не может, по мнению журналиста, считаться эффективной и успешной. "В прошлогоднем теракте была более организованная группа: было видно, что те нападавшие подготовились, что у них какие-то навыки стрельбы имеются. А сейчас, как я понимаю, эти нападавшие даже не имели огнестрельного оружия, а вероятно отняли его у полицейских, используя ножи. Да, полицейский смог отнять нож, было видно, что силовики пытались их окружить, потом шла перестрелка, - но учитывая, что погибли два сотрудника полиции, вряд ли это возможно назвать эффективными действиями”, - указал он.
Гражданские жертвы случайны
Журналист полагает, что жертвы среди гражданских были случайными и обусловлены неуместной активностью зевак. Он сомневается, что боевики ставили цель убить или ранить прохожих. "При использовании огнестрельного оружия среди множества проходящих людей жертв могло бы быть гораздо больше. Я думаю, пострадавшие попали под перекрестный огонь или под рикошет, и неясно, чьим огнем они были ранены. Это уже вопрос поведения в таких ситуациях: было очень много людей, которые снимали происходящее из окон своих квартир и на улице, даже видно было по видео, что они как будто пытались принять какое-то участие, помогать полицейским, в том числе с большим риском для своей жизни. Это тоже характерная часть перестрелки 5 мая, что люди так себя вели, несмотря на опасность для жизни", - подчеркнул Юсупов.
Об организованном вооруженном подполье в Дагестане сегодня не идет речи, уверен Ильяс Богатырев. "Это какая-то случайность, люди горячие и именно так реагируют в регионе на полицию. Я думаю, что никакой организованного сопротивления, противоборства со властями нет”, - сказал он “Кавказскому узлу”.
Журналист также считает, что мирные жители пострадали случайно или по собственной безалаберности. "Зевак, ротозеев, интересующихся, что там происходит, всегда в таких случаях находится очень много вокруг. А сейчас тем более - со смартфоном любой хочет что-то зафиксировать, а может быть даже на этом что-то от информационных агентств заработать, за какое-то конкретное видео. Такое происходит не каждый день и зафиксировать хотят все, а для этого подползают поближе. Естественно попадают под перекрестный огонь, под осколки какие-то, под шальные пули. Я уверен, что ни с той, ни с другой стороны целенаправленной стрельбы по гражданским не было", - пояснил Богатырев.
Он подтвердил, что за последнее десятилетие стиль работы правоохранительных органов в Дагестане изменился - произвольные задержания и пытки задержанных перестали быть рутиной, поэтому массовой системной неприязни к полиции население уже не испытывает.
По неофициальным данным, в нападении участвовали Ахмед Алимагомедов и Батал Магомедов, оба 2000 года рождения. По словам источника издания, они уроженцы Дагестана, оба ранее не попадали в поле зрения спецслужб.
"Структуры поменялись, и если даже имеют место такие инциденты, они происходят именно случайно. Если бы это было организовано против системы, это было бы направлено не на дежурящих у перекрестка, - они обычно бывают младшего офицерского состава и рядовые. Если бы было такле целенаправленное действие относительно среднего или высшего управляющего звена МВД, тогда понятно, что у нападавших эта система вызывает ненависть. А тут против конкретных людей, рядовых, их сверстников, была направлена эта вспышка гнева", - резюмировал Богатырев.
Боевики выбирают "легкие мишени" среди силовиков
Систематичности в происходящих в Дагестане нападениях на полицейских не усматривает и Александр Храмчихин - он отметил, что сейчас, в отличие от прошлых лет, когда происходило “множество нападений”, такие случаи редки. Эксперт полагает, что боевики считают полицейских более доступной и удобной целью для нападения, чем военных или представителей иных силовых структур, - и ненависти к полицейским может быть больше, потому что они на виду и “свои”. "Влезть в голову нападавших мне сложно, но подозреваю, что они борются с теми, кого считают предателями своих рядов, - хотя это только предположение, не более того", - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.
Вне зоны активных боевых действий население редко пересекается с военными, поэтому внимание нападавших чаще направлено на полицейских, указывает Тимофей Широков. “Когда военные где-то там гарнизонами стоят, ты с ними особо не пересекаешься, ты их и не видишь, не ощущаешь. Зато ты ощущаешь ментов и, соответственно, ФСБшников, по последние, как правило, не “светятся” и на постах не стоят. Наиболее доступными получаются (полицейские) и у простого населения есть зуб на них, - пояснил он.
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источник: корреспондент "Кавказского узла"