Участники нападения на полицейских в Махачкале воспользовались ДТП

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Напавшие на наряд полицейских в Махачкале использовали дорожное происшествие для совершения преступления, авария не была инсценировкой.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая произошло нападение на наряд ДПС в Махачкале: полицейские были обстреляны из автоматов. В перестрелке погибли двое полицейских, получили ранения еще два силовика и три мирных жителя, в том числе женщина и 17-летняя девушка. Следком объявил, что один из нападавших выжил и находится в больнице, а также признал вину.

Атака боевиков в Дагестане подчеркнула прежние изъяны в тактике властей Нападение в Махачкале и другие недавние вооруженные инциденты в Дагестане связаны между собой лишь косвенно, хотя исходят из общих предпосылок, которые власти так и не устранили за годы борьбы с подпольем - социальной несправедливости и правовых проблем.

"Нападавшие не инсценировали ДТП. Авария произошла неподалеку от места, где находились преступники. Они умышленно напали, воспользовавшись моментом", - цитирует сегодня источник в силовых органах ТАСС.

Отметим, что ранее была озвучена версия, что боевики инсценировали ДТП, чтобы заманить в засаду сотрудников ГИБДД. Об этом 5 мая сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

По словам собеседника издания, в момент оформления аварии двое мужчин с огнестрельным оружием и ножом напали на полицейских. Нападавшие ждали правоохранителей на тротуаре рядом с местом аварии на улице Магомедтагирова, пряча оружие в сумках.

Первым погиб младший лейтенант полиции, 26-летний инспектор ДПС Ислам Арсланбеков. Его напарник был тяжело ранен. Участники атаки завладели машиной полиции и попытались скрыться с места происшествия. В нескольких сотнях метров, на улице Керимова, их заблокировали подоспевшие к месту перестрелки наряды полиции. В новой перестрелке ранения получили еще двое полицейских.

. Пострадавшего сотрудника ДПС 26-летнего Мурада Магомедова попытался добить вооруженный ножом боевик, но полицейскому удалось застрелить его. 27-летний сержант полиции из полка ППС Газибег Шахбанов, получивший тяжелые ранения, скончался позднее в больнице.

Нападение на силовиков в Махачкале стало по меньшей мере третьим за два месяца вооруженным инцидентом в Дагестане. С мая 2022 года в республике произошло семь аналогичных инцидентов: два зафиксировано в 2024 году, еще по одному - в мае 2023 года и в мае 2022-го. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2025 годы)".

Находящийся в реанимации Магомедов в сознании, сообщил омбудсмен Дагестана Запир Алхасов. "Навестил в больнице сотрудника полиции, у которого произошел рукопашный бой с одним из нападавших. Он находится в среднетяжелом состоянии в реанимации. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь, чтобы стабилизировать его состояние ", – написал Алхасов 6 мая в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что двое пострадавших, один из которых - сотрудник полиции, находятся в реанимации. Жизни еще троих пострадавших, в том числе несовершеннолетней девочки 17 лет, ничто не угрожает.

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