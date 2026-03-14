Кавказский узел

17:56, 14 марта 2026

Махачкалинцы сочли непомерной нагрузку на инфраструктуру при застройке бывшего ипподрома

Башенные краны на стройке. Стоп-кадр видео ТЕХНОmagazine, https://vkvideo.ru/video-88291801_456239179?t=10s.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Строительство жилья на территории бывшего ипподрома создаст дополнительную нагрузку на городскую инфраструктуру, и создаст пробки на и так загруженных трассах, прокомментировали жители Махачкалы и Каспийска проект застройки.

"Кавказский узел" писал, что в начале февраля глава Дагестана Сергей Меликов пообещал построить современную ледовую арену,  на территории бывшего ипподрома, а жители Махачкалы считают, что эти деньги лучше направить на первоочередные нужды.   10 марта Меликов рапортовал, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу о строительстве в республике ледовой арены. Жители Махачкалы считают, что нужно развивать популярные в республике виды спорта, к тому же обслуживание арены будет очень дорогим.

В декабре 2019 года власти Дагестана выделили 60 миллионов рублей на разработку проекта строительства ледового дворца в Махачкале. Горожане усомнились в необходимости развивать зимние виды спорта в южной республике. Активисты считают, что деньги, которые планируется потратить на дворец, следует направить на строительство очистных сооружений и развитие туристического потенциала.

На заседании коллегии Минстроя Дагестана презентовали проекты комплексного развития территорий. В их число вошел проект по застройке многоэтажными домами территории бывшего ипподрома Махачкалы.

Итоговая коллегия Минстроя Дагестана состоялась 13 марта в Махачкале с участием премьер-министра республики Абдулмуслима Абдулмуслимова, - сообщил Телеграм-канал министерства.

По словам министра строительства и ЖКХ РД Бахтияра Уллаева, по проекту «Ипподром» утверждена документация по планировке территории на площади 21,6 гектара, сформированы земельные участки и определены этапы строительства. Застройщик приступил к проектированию объектов первого этапа.

«Стоит отметить, что на территории проекта удалось предусмотреть дополнительный детский сад на 250 мест, которого не было в первоначальной концепции. Это позволит снизить нагрузку на социальную инфраструктуру в данной части города», - сообщил Уллаев.

Застройка территории бывшего ипподрома создаст дополнительную нагрузку на городскую инфраструктуру, считают махачкалинцы и жители Каспийска.

"Это оживленная трасса между Махачкалой и Каспийском, здесь и так все практически застроено. Ежедневно утром и вечером, в часы пик, проехать здесь проблематично. Новый микрорайон заселят тысячами жителей, что будет с дорожным трафиком, трудно представить», - говорит Шамиль.

«Близлежащие к микрорайону больница, поликлиники, школа находятся в Редукторном поселке, их очень мало. Теперь тысячи людей перейдут на обслуживание туда, что будет твориться? Никто не озвучил, что построят новые школы и садики", - говорит Марьям.

"Я езжу ежедневно на работу из Каспийска в Махачкалу и обратно, дети ездят в Махачкалу в институт. Дорога занимает много времени из-за пробок. Сейчас, когда застроят новый микрорайон, начнется кошмар», - считает Махач.

Ранее в своем Телеграм-канале активист движения «Город наш» Мадина Ибрагимова рассказала о состоявшейся презентации проекта комплексного развития территории на участке бывшего махачкалинского ипподрома. 

«Никакое там не комплексное развитие, а обычная плотная застройка без школ, без детских садов, без поликлиник, без важнейших объектов инфраструктуры. Не решен вопрос трафика, автомашины жителей нового жилого комплекса внесут свою ощутимую лепту в пробки по старой трассе Махачкала – Каспийск», - считает Мадина Ибрагимова. 

Саид Амиров в зале суда. Фото Олега Пчелова для
15:45 28.01.2023
Журналисты сочли ничтожной выгоду махачкалинцев от деприватизации имущества Амирова
Переход в собственность государства коммунальных предприятий, изъятых у бывшего мэра Саида Амирова, не повлияет на качество услуг махачкалинцам, поскольку изношенные электросети и водопровод нуждаются в модернизации, указали дагестанские журналисты.

На коллегии Минстроя республики озвучили еще один «самый масштабный в России проект комплексного развития территорий» - «Лазурный берег» в Махачкале. Проект предусматривает комплексную жилую застройку с одновременным созданием социальной и инженерной инфраструктуры на территории 231 гектаров. Сообщается, что для реализации этого проекта решен вопрос о передаче республике полномочий по управлению федеральной земли. 

«Лазурный берег» известен как один из амбициозных проектов бывшего мэра Махачкалы, приговоренного к пожизненному заключению, Саида Амирова.

В 2005 году близкая к Амирову фирма "Махачкалинское взморье" выступила инициатором проекта строительства города-спутника Махачкалы "Лазурный берег" на Каспийском побережье, говорится в биографической справке о Саиде Амирове.

В сентябре 2022 года Кировский районный суд Саратова в первой инстанции удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества родственников бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова и связанных с ним людей. Стоимость изъятого в пользу государства имущественного комплекса составляет более пяти миллиардов рублей, это, в частности, 356 объектов недвижимости, в том числе 173 земельных участка.

По мнению суда, именно Саид Амиров «являлся инициатором и выгодоприобретателем приватизации названных акционерных обществ и их отчуждения в частную собственность». По версии суда, Амиров опосредованно через доверенных лиц – родственников и аффилированных ему лиц – контролировал, в том числе, компанию «Махачкалинское взморье».

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
