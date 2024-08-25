Помещение школы № 16 в Хасавюрте. Кадр видео, опубликованного изданием "Новое дело" https://t.me/novoedelo/27679

25 августа 2024, 17:50

Власти после жалоб жителей Хасавюрта отчитались о строительстве новой школы

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В Хасавюрте возводится здание школы на 1150 мест и обсуждается возможность строительства еще двух школ, заявило Минобрнауки Дагестана в ответе родителям учеников, которые пожаловались на непригодные условия в местной школе.

Как писал "Кавказский узел", 22 августа жители хасавюртовских поселков Андийский и Винсовхозный, а также микрорайона Восточный пожаловались в соцсети, что школе, в которой учатся их дети, требуется ремонт, в ней проблемы с отоплением и нет санузла. Другие местные жители, комментируя обращение, отметили, что эта школа находится в ветхом состоянии уже около 15 лет.

Поступил официальный ответ Минобрнауки Дагестана на обращение жителей Хасавюрта, сообщило сегодня в своем телеграм-канале издание "Новое дело", не уточнив, куда был отправлен ответ министерства. В телеграм-канале Минобрнауки, по состоянию на 17.48 мск, этот ответ не опубликован.

Здание школы № 16 в Хасавюрте состоит из пяти корпусов, построенных в 1960, 1970, 1994 и 2001 годах, и один из корпусов (здание спортивного зала) признан аварийным, поскольку "имеет значительные повреждения и трещины на стенах, не соответствует санитарным нормам и правилам организации образовательного процесса", говорится в публикации.

Школа рассчитана на 420 мест, но в 2023/2024 учебном году в ней обучалось 1045 школьников. "Занятия проводились в две смены, в первую смену учились 497 человек, во вторую — 548. Около 450 учеников проживают на значительном расстоянии от школы. Этот вопрос поднимался жителями посёлков Андийский, Восточный, Винсовхозный, Лесные Поляны и родителями учеников, а также родительским комитетом школы", - сообщило министерство.

Комиссия Минобрнауки, осмотревшая школу 17 августа 2023 года, решила, что "необходимо построить новую общеобразовательную организацию", и администрация Хасавюрта "работает над поиском подходящего земельного участка для строительства".

"В настоящее время ведётся работа по возврату в муниципальную собственность земельного участка площадью 3 га для дальнейшего проектирования и строительства новой школы. Также вносятся изменения в генеральный план и перевод категории земли для размещения объектов образования. После решения вопроса с земельным участком планируется проектирование школы на 502 учебных места", - заявило Минобрнауки.

Новая школа будет расположена недалеко от существующей

Правительство Дагестана направило заявку в Минпросвещения России о возможности строительства школы на 1500 мест в рамках федеральной инвестиционной программы, отмечается в публикации. "Новая школа будет расположена недалеко от существующей МКОУ «СОШ №16» — всего в 150 метрах от неё", - подчеркнули чиновники.

В действующей школе при подготовке к новому учебному году провели "текущий ремонт за счёт администрации города". "В 2023 году была выдана лицензия и начало работу новое образовательное учреждение на 604 учебных места. Также ведётся строительство школы на 1150 мест, которое планируется завершить в 2025 году", - говорится в ответе Минобрнауки.

Напомним, жители других населенных пунктов Дагестана также жаловались на состояние школ. В частности, 3 декабря 2023 года жители села Советское Бабаюртовского района пожаловались, что их дети вынуждены учиться в вагончиках из-за ветхого состояния местной школы.

4 сентября 2023 года жители махачкалинского поселка Шамхал потребовали построить новую школу. В школе изношенный инвентарь и мебель, мест для школьников и педагогов не хватает, отсутствуют спортзал и ограда, отметили они.

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Примечание:

"Средняя зарплата в регионах СКФО превысила 42 тысячи рублей", "Чечня оказалась в хвосте рейтинга зарплат учителей", "Четыре республики СКФО оказались в лидерах антирейтинга по числу аварийных школ".

Автор: "Кавказский узел"

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