Жители дагестанского села потребовали строительства новой школы

13 января 2024, 20:54

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Власти обещали построить новое здание взамен разрушающейся школы в селе Советское Бабаюртовского района, но дети так и продолжать учиться в неприспособленных помещениях, заявили авторы видеообращения и потребовали выполнить обещания.

Как писал "Кавказский узел", дети в селе Советское Бабаюртовского района вынуждены учиться в вагончиках из-за ветхого состояния школы, пожаловался 3 декабря 2023 года в соцсети житель села. Пользователи соцсети раскритиковали чиновников за равнодушие к проблеме со школой и призвали построить для нее новое здание. В аварийном здании школы в селе Советское Бабаюртовского района нет нормальных условий для обучения детей, заявил директор школы, комментируя информацию о том, что занятия вынужденно проводятся в вагончиках. Строительство новой школы в Советском входит в число приоритетных задач, сообщили в Минобрнауки Дагестана, а глава Следкома запросил материалы проверки по этому поводу.

В селе Советское живет около 1200 человек, в основном аварцы, и практически все жители заняты сельским хозяйством. Здание школы построено из саманного кирпича в 1967 году и рассчитано на 60 учащихся, рассказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" представитель администрации Бабаюртовского района.

Жители села Советское Бабаюртовского района обратились к Народному фронту Дагестана, попросив помочь решить вопрос со школой.

На видео записи, опубликованной сегодня в Telegram-канале "Черновик", местные жители рассказали, что новую школу в селе обещали построить еще в апреле по поручению главы республики, однако ничего не было сделано. Дети учатся в вагончиках, которые протекают после каждого дождя. "При температуре 25 градусов на улице 35 внутри, жара бывает, при минусе - +3-4 градуса. Как можно в таких условиях" учиться?" - спрашивает мужчина. Он отметил, что в село приезжали депутаты и чиновники, а проектировщики, дважды побывав в селе, заявли, что деньги на проект "отозвали", хотя есть условия и возможности для того чтобы строить школу.

Как следует из видео, в самом здании школы рушатся стены, протекает крыша, также у здания находится череда вагончиков.

Школу посещают 117 детей, однако им приходится заниматься в неприспособленных для занятий помещениях, рассказа директор школы Айгум Гусейнов изданию "Кавказ.Реалии"*. Часть классов и столовая находятся в переделанных вагончиках в мороз и жару в них невозможно находиться, р говорится в сегодняшней публикации.

"Кавказский узел" также писал, что 8 июля 2023 года жители села Октябрьское пожаловались на ветхое состояние местной школы. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил подчиненным встретиться с сельчанами и решить их проблему. Чиновники заявили, что на ремонт школы нет денег, рассказали после встречи жители села.

23 августа 2023 года жители села Советское Хасавюртовского района пожаловались, что обучение школьников в старом здании бывшего детсада не дает возможности адекватно изучать предметы, для которых необходимы специализированные помещения. Администрация района сообщила, что строительство новой школы начато, однако не уточнила, успеют ли ее сдать в заявленные правительством Дагестана сроки.

Из 1407 школ в Дагестане 143 признаны аварийными, капитальный ремонт требуется еще в 714 школах. В 2024 году в республике планируется построить 18 школ на 6176 ученических мест, в 2025 году – четыре школы на 1160 мест, в 2026 году – одну школу на 300 мест, сообщило правительство региона.

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