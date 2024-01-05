Более 140 дагестанских школ признаны аварийными

05 января 2024, 08:26

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Из 1407 школ в Дагестане 143 признаны аварийными, капитальный ремонт требуется еще в 714 школах, сообщило правительство республики.

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана неоднократно жаловались властям на состояние школ. Так, в декабре 2023 года жители села Туршунай Бабаюртовского района пожаловались Путину, что здание местной школы признано аварийным и дети вынуждены учиться в подсобках, а власти не реагируют на просьбы построить новую школу. В Туршунае планируется построить школу, но для этого требуется изменение статуса земельного участка, сообщили в Минобрнауки.

Правительство Дагестана внесло поправки в госпрограмму «Развитие образования в Республике Дагестан», указано в постановлении правительства, на которое сегодня обратило внимание "Новое дело".

В документе, размещенном на сайте правительства, описана, в частности, ситуация со школами в республике. "В Республике Дагестан функционирует 1407 школ с общим контингентом 481 тыс. обучающихся. За последние пять лет контингент обучающихся увеличился на 87 тыс. человек. Согласно демографическому прогнозу, количество обучающихся к 2025 году достигнет 492 тыс. человек (прирост 11 тыс. обучающихся к контингенту 2023 года), к 2030 году - до 470 тыс. обучающихся", - говорится в публикации.

Из 1407 школ - 553 типовых, 667 приспособленных, 157 сборно- щитовых и 30 арендованных. В республике насчитывается 143 аварийных школы со 184 аварийными зданиями. Кроме того, требуется капитальный ремонт 868 зданий 714 школ.

Согласно документу, в 2024 году планируется построить 18 школ на 6176 ученических мест, в 2025 году – четыре школы на 1160 мест, в 2026 году – одну школу на 300 мест.

Напомним, дети в селе Советское Бабаюртовского района вынуждены учиться в вагончиках из-за ветхого состояния школы, пожаловался 3 декабря 2023 года житель села. В аварийном здании школы нет нормальных условий для обучения детей, объяснил "Кавказскому узлу" директор школы. Строительство новой школы в Советском входит в число приоритетных задач, сообщили в Минобрнауки Дагестана.

23 августа 2023 года жители одноименного села Советское Хасавюртовского района пожаловались, что обучение школьников в старом здании бывшего детсада не дает возможности адекватно изучать предметы, для которых необходимы специализированные помещения. Администрация района сообщила, что строительство новой школы начато, однако не уточнила, успеют ли ее сдать в заявленные правительством Дагестана сроки.

Ранее, 8 июля 2023 года, жители села Октябрьское в Хасавюртовском районе пожаловались, что местная школа находится в аварийном состоянии, протекает крыша, нет воды.

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