Чиновники признали проблему с аварийной школой в дагестанском селе

06 декабря 2023, 13:05

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В аварийном здании школы в селе Советское Бабаюртовского района нет нормальных условий для обучения детей, заявил директор школы, комментируя информацию о том, что занятия вынужденно проводятся в вагончиках. Строительство новой школы в Советском входит в число приоритетных задач, сообщили в Минобрнауки Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", дети в селе Советское Бабаюртовского района вынуждены учиться в вагончиках из-за ветхого состояния школы, пожаловался 3 декабря в соцсети житель села. Пользователи соцсети раскритиковали чиновников за равнодушие к проблеме со школой и призвали построить для нее новое здание.

В вагончиках учится часть учеников, там размещены два класса, учительская, буфет и кабинет директора, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" директор школы Айгум Гусейнов. Он отметил, что в вагончиках имеется отопление. "Спортзала, кабинета трудового обучения нет, есть приспособленная библиотека в небольшом помещении, буфет располагается в вагончике. В школе узкие коридоры, ширина максимум 80 сантиметров, Можно сказать, условий для полноценного развития детей нет никаких", - посетовал Гусейнов, добавив, что единственная в селе школа давно включена в районный реестр аварийных, и имеется заключение о том, что ее нужно снести.

Условия для учебы в школе "очень плохие", пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" мать одного из учеников Патимат. "Нет приспособленных кабинетов, спортзала, в школе очень тесно. Как пойдет дождь, в некоторых классах начинает течь крыша. Как в таких условиях учиться? Примерно в восьми километрах располагается райцентр, село Бабаюрт, но кто будет ежедневно отвозить и привозить ребенка? Таких возможностей нет", - сказала женщина.

В селе Советское живут около 1200 человек, в основном аварцы, и практически все жители заняты сельским хозяйством. Здание школы построено из саманного кирпича в 1967 году и рассчитано на 60 учащихся, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель администрации Бабаюртовского района.

"Администрацией района было направлено для согласования задание на проектирование строительства школы на 200 ученических мест. В 2021 году был сформирован земельный участок площадью 1,7 гектара. В соответствии с письмом от Минэкономразвития Дагестана в адрес администрации Бабаюртовского района, вопрос строительства новых объектов социальной и инженерной инфраструктуры в населенных пунктах муниципалитета может быть рассмотрен в рамках программы в последующие годы, после завершения строительства переходящих объектов, с учетом реальных возможностей республиканского бюджета и при условии заявки их отраслевыми министерствами", - сообщил он.

21 сентября специальная комиссия осмотрела семь аварийных школ Бабаюртовского района, в том числе школу в селе Советское, и пришла к выводу о необходимости строительства новой школы взамен аварийной, сообщил представитель Минобрнауки Дагестана.

Он отметил, что проектно-сметная документация находится на стадии прохождения госэкспертизы. "На совещании под председательством главы Дагестана Меликова 8 ноября 2023 года министром образования и науки республики представлен реестр аварийных школ, согласно которому школа в селении Советское находится в первоочередной позиции по строительству новой школы взамен аварийной", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель министерства, не назвав дату начала строительства школы.

На сообщения о проблемах учеников дагестанской школы отреагировал председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщил 4 декабря Следственный комитет. "В СМИ размещена публикация о том, что в одном из дагестанских сел школьники вынуждены учиться в строительных вагонах, так как в основном здании общеобразовательного учреждения находиться опасно в связи с тем, что рушится потолок, парты залиты дождем и в здании отсутствует отопление. Кроме того, сообщается, что выделенные средства на строительство не реализованы подрядчиком. Следственными органами СК России по Республике Дагестан по данному факту проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства. А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Дагестан Беляеву Д.В. доложить о ходе проведения проверочных мероприятий, а также принятых мерах по защите прав граждан", - говорится в публикации в телеграм-канале комитета.

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