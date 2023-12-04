Школьники в дагестанском селе вынуждены учиться в вагончиках

04 декабря 2023, 08:37

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Дети в селе Советское Бабаюртовского района из-за ветхого состояния местной школы вынуждены учиться в вагончиках, пожаловался местный житель в соцсети. Комментаторы раскритиковали чиновников за равнодушие к проблеме со школой в селе и призвали построить для нее новое здание.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана регулярно жалуются в соцсетях на проблему с аварийными школами. В августе жители села Советское в Хасавюртовском районе заявили в соцсети, что занятия для школьников уже длительное время проходят в детсаду, так как здание школы находится в полуразрушенном состоянии. Сельчане пожаловались на невыполнение обещаний властей построить новую школу на месте аварийного здания.

Школьники села Советское в Бабаюртовском районе учатся в неприспособленных для этого помещениях, пожаловался местный житель.

Его жалоба была опубликована 3 декабря в паблике "Мой Дербент 24" в соцсети "ВКонтакте".

"Дети учатся в вагонах, крыши которых протекают после каждого дождя. Как можно в таких условиях учиться?" – задался он вопросом, снимая при этом здание школы на видео.

В ролике при этом показано ветхое одноэтажное здание с прохудившейся кровлей. Также на кадрах показаны морские контейнеры, переоборудованные под помещения.

"Приезжал депутат Хамзаев, заместитель прокурора, заместитель председателя правительства. У нас есть условия и возможности, и место для того, чтобы школу построить. Сюда приезжали проектировщики и уехали обратно. Говорят, отозвали наши деньги, которые были выделены", – добавил житель Бабаюртовского района.

"Мне 60 лет, я сам учился в этой школе в начальных классах. С тех пор никакого внимания не оказали нашей школе", – заявил он.

Школа в селе Советское была построена в 1967 году, в ней обучаются 130 детей. В установленных в школьном дворе вагончиках летом дети изнывают от жары, а зимой мерзнут от холода. В таких условиях учиться невозможно, сказано в описании видео.

Этот пост в паблике "Мой Дербент 24", на который подписано около 59 тысяч пользователей, на 08.30 мск 4 декабря набрал 37 отметок с реакцией пользователей и 12 комментариев.

"10 миллионов на школу? Конечно этого недостаточно при такой разрухе. Рушится крыша, потолки, стены, пол. Нужна новая школа", – написала Светлана Асратова.

"Половина Дагестана вот в таких школах учится. Им сейчас не до детей, они об отпуске думают. Куда улететь, в какие тёплые края. Пока в России не введут смертную казнь за коррупцию и за то, что не отвечают за свои предвыборные обещания, ничего не изменится", – считает пользователь с ником Мурад Свой.

"Чиновники, где вы? Скиньтесь на школу детям, для вас это как капля в океане", – написала Эльвира Красавина.

Публикация о том, что дети села Советское вынуждены учиться в аварийной школе была также размещена 3 декабря в телеграм-канале "Дагестанское сообщество", на который подписаны 3806 пользователей. На 08.30 мск 4 декабря эта запись набрала шесть комментариев и 26 отметок с реакцией пользователей.

"Федеральные власти столько денег выделили Дагестану. Где они?" – задался вопросом пользователь Geeeek.

"Меликову за это не стыдно?" – спросил пользователь с ником diididid.

На 08.30 мск на сайте администрации Бабаюртовского района нет комментариев относительно жалобы жителя села Советское на ветхую школу.

"Кавказский узел" также писал, что 29 ноября ученики школы в селе Зрых Ахтынского района записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, в котором пожаловались на плохие условия для учебы и попросили построить новое здание. Просмотревшие этот ролик комментаторы в соцсети раскритиковали власти за равнодушие к нуждам школ.

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