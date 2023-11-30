Ученики из Ахтынского района попросили Меликова построить новую школу

30 ноября 2023, 11:34

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Ученики школы в селе Зрых Ахтынского района записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, в котором пожаловались на плохие условия для учебы и попросили построить новое здание. Просмотревшие этот ролик комментаторы в соцсети раскритиковали власти за равнодушие к нуждам школ.

Видеообращение от учеников школы в селе Зрых Ахтынского района к главе Дагестана Сергею Меликову было опубликовано 29 ноября в Instagram-паблике* republik_dagestan.

На видео показаны несколько десятков учеников школы, в том числе – младшеклассники. Они стоят на улице около полуразрушенного здания, судя по всему ­– школы.

"Уважаемый Сергей Алимович! Мы учащиеся МКОУ "Зрыхская СОШ" Ахтынского района", – сказала одна из школьниц.

"Мы обращаемся к вам с большой просьбой", – продолжил другой ученик.

"Мы просим вас дать поручение построить нам новую школу", – сказала еще одна школьница.

"У нас нет ни спортзала, ни библиотеки, ни санузла", – пожаловался один из подростков.

"У нас не хватает учебных кабинетов, мы учимся в две смены", – рассказал стоящий рядом участник видеообращения.

1 сентября 2022 года Меликов был в селе Зрых, посетил школу и, увидев состояние главного корпуса, учитывая заключения экспертных комиссий, поручил приостановить ремонт, сказано в описании ролика. "Сергей Алимович дал поручение подготовить всю документацию и затем построить новый корпус", – пояснил автор публикации.

Вся необходимая документация готова, требуется финансирование, отметил он.

Этот пост в Instagram-паблике* republik_dagestan, на который подписаны около 792 тысяч пользователей, на 11.30 мск 30 ноября набрал 558 отметок "нравится" и 41 комментарий. Большая часть их авторов раскритиковала власти.

"Куда смотрит глава района? Он должен добиваться [условий] для своих сельчан, его народ выбирал. Работать надо, а не ждать пока дети будут просить", – написала elmira_19677.

"Разве это не позор? Министерство образования, вы все должны уйти с работы", – считает gib.kam05.

"Неужели нельзя построить одноэтажную школу?" – задался вопросом пользователь rumia.888.

"А без обращения учеников они не знали, что дети нуждаются в нормальных условиях? Интересно, им стыдно не бывает, когда дети к ним с такими просьбами обращаются?" – спросил bagavudin_81.

"Позор руководству Дагестана, слов нет", – возмутилась dr.zulfiya_.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана неоднократно жаловались властям на состояние школ. Так, 23 августа жители села Советское пожаловались, что обучение школьников в старом здании бывшего детсада не дает возможности адекватно изучать предметы, для которых необходимы специализированные помещения. Администрация Хасавюртовского района сообщила, что строительство новой школы начато, однако не уточнила, успеют ли ее сдать в заявленные правительством Дагестана сроки.

Ранее, 8 июля, жители села Октябрьское в Хасавюртовском районе пожаловались, что местная школа находится в аварийном состоянии, протекает крыша, нет воды.

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