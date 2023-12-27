Жители дагестанского села призвали решить проблему с аварийной школой

27 декабря 2023, 14:05

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Здание школы в селе Туршунай Бабаюртовского района признано аварийным, дети вынуждены учиться в подсобках, а власти не реагируют на просьбы построить новую школу, рассказали сельчане. В Туршунае планируется построить школу, но требуется изменение статуса земельного участка, сообщили в Минобрнауки.

Как писал "Кавказский узел", дети в селе Советское Бабаюртовского района вынуждены учиться в вагончиках из-за ветхого состояния школы, пожаловался 3 декабря житель села. В аварийном здании школы нет нормальных условий для обучения детей, объяснил "Кавказскому узлу" директор школы. Строительство новой школы в Советском входит в число приоритетных задач, сообщили в Минобрнауки Дагестана.

Обращение жителей села Туршунай Бабаюртовского района к Владимиру Путину было опубликовано в телеграм-канале «Черновика». Авторы обращения заявили, что сельская школа 30 лет назад была признана аварийной. "Ее вместительность до 90 детей при фактической заполняемости 220 детей, которые обучаются в две смены. Чтобы разместить всех учащихся, под классные помещения были приспособлены все подсобные помещения и даже коридор школы. Много лет жители просят построить в селе новую школу и, чтобы ускорить процесс, самостоятельно подготовили под строительство и оформили земельный участок. Однако дело застопорилось на этапе подачи документов в Минстрой РД, так как у ведомства возникли резонные вопросы к муниципалитету, а там решать проблему не торопятся", - сказано в публикации.

Родители школьников много лет обращаются с просьбой к властям построить новую школу, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" жительница села Аминат. "Или не отвечали вовсе, или присылали стандартные отписки. Нормальных условий для обучения в школе нет, под некоторые классы приспособили подсобные помещения", - рассказала женщина.

Местный житель Абакар сообщил, что из-за нехватки помещений дети в школе обучаются в две смены. В школе, рассчитанной на 90 учеников, учатся 250 школьников. "В таких условиях получить полноценное образование невозможно. Тесные классы, отсутствие тематических кабинетов сказываются на процессе обучения. Если в соседних селах Бабаюртовского района невозможность строительства новых школ объясняли тем, что они расположены на землях отгонного животноводства, то Туршунай к таким не относится", - рассказал житель села.

Рабочая группа Минобрнауки Дагестана осмотрела семь аварийных школ Бабаюртовского района, в том числе в селе Туршунай, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель министерства.

"По итогам обследования комиссия пришла к выводу необходимости строительства новой школы взамен аварийной. На стадии подготовки находится задание на проектирование и строительство школы в селе Туршунай на 250 мест. Но в связи с тем, что земельный участок, предлагаемый под строительство новой школы, имеет статус земли сельскохозяйственного назначения, администрацией района проводится работа по внесению изменений в генплан сельского поселения и перевода категории земли с разрешенным видом использования под размещение объектов образования", - рассказал он.

Сроки начала строительства школы представитель властей не озвучил, пояснив, что сначала необходимо определить источник финансирования. Для этого, по его словам, предполагается внести изменения в республиканскую госпрограмму «Развитие образования в Республике Дагестан».

Документы на земельный участок под строительство новой школы ранее были оформлены не должным образом, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» активист из села Туршунай Магомед Израилов.

Он пояснил, что жители села сами организовали межевание, определили границы участка и зарегистрировали документ в Росреестре. Земельный участок для строительства определен на территории в два гектара, на том же месте, где располагается старая школа.

Комментируя информацию Минобрнауки о том, что земельный участок, предлагаемый под строительство, имеет статус земли сельскохозяйственного назначения, Израилов пояснил, что такой статус имеет не сам участок, а земли возле его границ.

"Никаких проблем с оформленным жителями земельным участком под школу нет. Администрация района должна внести изменения в генплан. Это формальности, что с чем граничит. Именно Минстрой Дагестана на этом акцентирует внимание, с министерством образования у нас никаких разногласий нет. Администрация района провела встречу с жителями Туршуная, с их стороны обещана всяческая поддержка, в том числе в оформлении необходимых документов", - рассказал Магомед Израилов.

Активист сообщил, что в следующем году ожидается прирост числе учеников еще на 50 человек. "У меня в школе учатся трое детей. Больно смотреть на то, что нет помещений. Многие уроки из-за этого не проводятся, в день иногда 2-3 уроков нет. Перемена всего 5 минут вместо 10-15 минут. Дети не успевают с одного на другой урок переключаться морально и психологически. Жители села для себя ничего не просят, главное, чтобы наши дети учились и развивались в нормальных условиях", - сказал Израилов.

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