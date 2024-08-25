Жители Хасавюрта пожаловались на состояние местной школы

25 августа 2024, 10:03

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Жители поселков Андийский и Винсовхозный, а также микрорайона Восточный в Хасавюрте пожаловались в соцсети, что школе, в которой учатся их дети, требуется ремонт, что в ней проблемы с отоплением и нет санузла. Другие местные жители, комментируя их обращение, отметили, что эта школа находится в ветхом состоянии уже около 15 лет.

Как информировал "Кавказский узел", жители различных населенных пунктов Дагестане периодически жалуются на состояние местных школ. В частности, 3 декабря 2023 года жители села Советское Бабаюртовского района пожаловались, что их дети вынуждены учиться в вагончиках из-за ветхого состояния местной школы.

4 сентября 2023 года жители махачкалинского поселка Шамхал потребовали построить новую школу. В школе изношенный инвентарь и мебель, мест для школьников и педагогов не хватает, отсутствуют спортзал и ограда, отметили они.

Видеообращение жителей хасавюртовских поселков Андийский и Винсовхозный, а также микрорайона Восточный, опубликовал 22 августа Instagram*-паблик tut.dagestan.

На кадрах видео показаны несколько десятков женщин. Одна из них заявила, что в местной школе проблемы с отоплением, нет санузла, а администрация просит родителей о помощи с ремонтом. "Где автобусы, где смена нормальная, где для детей школа нормальная?" – задалась она вопросами.

В некоторых классах в полах дыры, произошел инцидент, когда один из учеников провалился ногой в дыру в полу и получал травму, отметила она.

Другая местная жительница пожаловалась, что ее племянник выпал из школьного автобуса во время его движения. "Потому что все дети не вмещались в салон автобуса", – пояснила она.

"Войдите в положение, помогите людям, услышьте людей", – потребовала еще одна жительница Хасавюрта.

Этот пост в Instagram*-паблике tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 миллиона пользователей, на 08.55 мск 25 августа набрал 3031 отметку "нравится" и 187 комментариев.

"Когда я еще училась там, то уже было все плохо. С тех пор прошло 15 лет, ничего не изменилось. Совесть где вообще у этих людей?" – задалась вопросом veter.khaybara.

"Возможности есть и федеральный бюджет тоже выделяется, но эти деньги не доходят до места назначения. На полпути исчезают куда-то", – считает sumaya06121985.

"Директора школы надо снять", – заявила luguevadonna.

"Напишите Путину письмо и тогда быстро зашевелятся", – полагает _natella1965.

"Табасаранский район, село Гюхряг. Школа в плохом состоянии уже пять лет", – написал ibragim16061981.

"Везде эти проблемы в Дагестанских школах, везде", – подчеркнула ataeva.sapiyat.

На 08.55 мск на сайте администрации Хасавюрта, а также на сайте Минорбнауки Дагестана нет комментариев относительно жалобы жителей Хасавюрта на состояние местной школы.

"Кавказский узел" также писал, что 22 августа стало известно, что школы Махачкалы столкнулись с массовым увольнением учителей. По данным источника, в одной из школ Махачкалы уволилось 10 учителей, в заявлениях они ссылаются низкую зарплату. Аналогичная проблема возникла в других учебных заведениях города. Преподаватели жалуются на рост цен и отсутствие муниципальных льгот, которые бы хоть в какой-то мере компенсировали невысокие заработки, отметил он.

У педагогов резко выросла нагрузка, а стимулирующие выплаты не доходят до школ, указал блогер Расул Асад. Уволившихся преподавателей поддержал активист Зияутдин Увайсов.

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