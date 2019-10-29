Юристы назвали заявление потерпевшей обязательным для дела против Ислама Кадырова

29 октября 2019, 16:19

Видео, на котором мэр Грозного Ислам Кадыров применяет электрошокер к женщине, может стать основанием для дела о превышении полномочий, но только если она сама обратится к правоохранителям, считают юристы.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 октября республиканский телеканал "Грозный" опубликовал фрагменты видео, на которых Ислам Кадыров, занимавший в тот период пост мэра Грозного, угрожает жителям столицы Чечни расправой и применяет к женщине электрошокер. В МВД сообщили о начале проверки после публикации видео.

Уже после скандала в соцсетях появились видеозаписи, на которых человек, похожий на Ислама Кадырова, находится на отдыхе и демонстрирует хорошее настроение. Герой одного из роликов подчеркивает, что запись происходит 27 октября. Скандал с публикацией видео о жестокости Ислама Кадырова не получил резонанса в официальных структурах, констатировали жители Чечни и пользователи соцсетей. Они выразили опасения, что проверка публикации не приведет к уголовному преследованию бывшего мэра Грозного.

Если человек применяет электрошокер не в целях самообороны, то это противоправное деяние, указал адвокат Калой Ахильгов. "Это, конечно, надо оценивать как причинение вреда здоровью и квалифицировать это соответствующим образом. В этом, как минимум, есть административное правонарушение - статья 116 УК РФ ("Нанесение побоев, совершение иных насильственных действий, причинение физической боли"), которая сейчас декриминализована и переведена в административку, а также 115 статья УК РФ – это вред здоровью средней тяжести", - сказал Калой Ахильгов корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, есть основания рассматривать действия Ислама Кадырова как превышение полномочий. "Злоупотребление ведь не только в том, чтобы использовать должностное положение, чтобы получит выгоду. Злоупотребление может быть также тогда, когда чиновник использует свое положение и применяет насилие либо угрозу. А это 285 статья УК РФ", - отметил адвокат.

Инициировать проверку можно и не дожидаясь заявления от потерпевшей, указал Калой Ахильгов. "Для возбуждения дела по этому факту заявление может написать эта женщина и рассказать обо всем. Но проверку могут инициировать также правоохранительные органы на основе опубликованных видеоматериалов. Потом они могут вызвать женщину, которая даст показания об инциденте. Помимо этого, свидетелями могут быть также люди, которые снимали ролик. Но важно установить, когда это было, поскольку дело можно будет закрыть по причине срока давности. Если деяние будет охарактеризовано как преступление средней тяжести, то можно возбудить дело. А если как преступление небольшой тяжести, то могут возбудить дело, а потом закрыть за истечением сроков давности", - пояснил адвокат.

Сведения о поведении Ислама Кадырова ранее стали поводом для его увольнения, заявил после публикации ЧГТРК пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов. Блогер Тумсо Абдурахманов назвал публикацию "беспрецедентным" случаем для режима Рамзана Кадырова и обратил внимание, что Ислам Кадыров, уволенный с должности мэра в 2015 году, получил повышение.

Юрист правозащитной организации "Комитет против пыток" Альберт Кузнецов согласен с тем, что применение электрошокера не в целях самообороны является нарушением. "Если наносится вред другому лицу против его воли, то, конечно, это действия противоправные. Если исходить из того, что человек в ролике действует в качестве должностного лица, а женщина ему не сопротивляется, воспринимая его как представителя власти, действующего против ее воли, то тут будут признаки превышения должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. С точки зрения международного права, эти действия могут классифицироваться, как минимум, как жестокое обращение. Пытки предполагают причинение сильной боли и физических страданий - измерить этот критерий по увиденному видео я не могу, поскольку требуется больше данных. Но без четкой позиции пострадавшего лица все эти условные квалификации, которые я привел, по факту будут просто домыслами", - отметил Альберт Кузнецов корреспонденту "Кавказского узла".

Он подчеркнул, что самого по себе видео для возбуждения дела недостаточно. "Важна твердая позиция пострадавшего, который обратиться с соответствующим заявлением и будет участвовать в следственных действиях. Пока из этого ролика нельзя сделать никаких выводов, кроме того, что один объект, внешне похожий на мужчину, с другим объектом, внешне похожем на женщину, совершает с помощью предмета, внешне похожего на электрошокер, какие-то действия, похожие на нанесение ударов током. Без дополнительной информации никаких иных утверждений здесь делать нельзя. Может, это все постановка или они это по обоюдному согласию делали - мы же не знаем. Правоохранительные органы, увидев этот ролик в СМИ, должны начать его проверять, поскольку на нем зафиксированы деяния, которые могут содержать признаки преступления. Ключевое слово "могут"", - отметил юрист.

Видео с Исламом Кадыровым показывает власть в Чечне без "лицемерной псевдодемократической бутафории", отметил ранее российский социолог Игорь Эйдман. "Такой метод господства характерен для зон и тюрем. Охрана может бить и пытать заключенных, которые не имеют права на сопротивление насилию", - написал он 26 октября на своей странице в Facebook.