Племянник Кадырова попал под санкции Великобритании

14 июня 2024, 12:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Великобритании включили в санкционный список племянника главы Чечни Якуба Закриева, возглавляющего компанию "Данон Россия".

Как писал "Кавказский узел", племянник главы Чечни, вице-премьер и министр сельского хозяйства республики Якуб (Ибрагим) Закриев стал гендиректором АО "Данон Россия" после того, как Владимир Путин перевел во временное управление Росимущества долю "Данон Россия", принадлежащую иностранной компании. Закриев возглавил также ключевую дочернюю компанию Danone в России - "Данон трейд". 3 ноября 2023 года Минфин США включил в санкционный список Якуба Закриева и его отца Салмана - зятя Рамзана Кадырова и вице-спикера чеченского парламента.

Великобритания включила в санкционный список Якуба Закриева. Также в список включены еще шесть физлиц и 35 компаний, в том числе предприниматели, которые скупали активы в процессе выхода иностранных компаний с российского рынка, сообщил 13 июня "Коммерсант".

Власти Чечни не прокомментировали санкции в отношении Закриева, заметил читатель "Кавказского узла" с ником darryl.gerlach. "Каких-либо заявлений со стороны Закриева на этот счет нет, как нет и реакции Кадырова на внесение своего племянника в санкционный список Великобритании. А раньше и сам Кадыров, и его окружение, как правило, реагировали на подобные вещи, особо подчеркивая, что горды тем, что попали под санкции Запада", - написал он.

Государственное информагентство "Грозный-информ" 13 июня сообщило о том, что Ибрагим (так указано в публикации. – Прим. "Кавказского узла") Закриев вошел в санкционный список Великобритании, но к 12.00 мск 14 июня не опубликовало комментариев представителей властей Чечни относительно этого решения.

В телеграм-канале Рамзана Кадырова к этому времени также нет публикаций о включении Закриева в санкционный список.

8 марта 2022 года власти Японии включили Рамзана Кадырова в список российских чиновников, чьи активы в этой стране решено заморозить. Глава Чечни высмеял это решение, заявив, что активов в Японии не имеет и санкций не боится.

Напомним, санкции в отношении родственников Рамзана Кадырова и чеченских чиновников неоднократно вводились после начала военной операции России на Украине. Так, 24 августа 2023 года Минфин США ввел санкции в отношении 11 граждан России. Среди них мать главы Чечни Аймани Кадырова, чеченский омбудсмен Мансур Солтаев, премьер-министр республики Муслим Хучиев и командир полка полиции имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев. Глава Чечни тогда заявил, что не простит США санкций, введенных в отношении его матери, и потребовал отменить их, при этом назвав санкции "безболезненными".

В сентябре 2022 года США ужесточили санкции против Кадырова, распространив их на его супругу и трех дочерей, а также на Фатиму Хазуеву и Аминад Ахмадову, которых в списке назвали женами Кадырова. Сам Рамзан Кадыров находится под санкциями США с 2017 года, а под санкциями Евросоюза - с 2014 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров: девять лет под санкциями".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.